Madrid — La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no ha tardado en reaccionar con ironía ante el reciente giro de estrategia de los socialistas de cara a la precampaña de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

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Durante sus últimas intervenciones, el PSOE ha buscado abanderar un discurso basado en el afecto y la emotividad, llegando a definirse en boca de algunos de sus dirigentes como «el partido del amor» —con referencias incluso a declaraciones públicas del propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez—.

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Sin embargo, la respuesta de la líder madrileña no se ha hecho esperar. Con su habitual tono incisivo, Ayuso ha restado credibilidad al nuevo eslogan y ha despachado la apelación sentimental del Ejecutivo con una contundente réplica: «Del amor… de pago», desatando las críticas y mofas hacia la narrativa emocional planteada por los socialistas para intentar reconducir su campaña electoral.

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