MADRID. — El Partido Popular ha presentado una propuesta clave a Vox en las conversaciones de cara a las próximas elecciones generales del 29 de noviembre: la renuncia inmediata de senadores del PP de designación autonómica para transferir esos escaños a la formación de Santiago Abascal. Esta maniobra, que no requeriría esperar a las elecciones regionales previstas para mayo de 2027, busca evitar la fragmentación del voto en la Cámara Alta y asegurar el control de la mayoría calificada.

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Fuentes del PP consultadas revelan que la dirección de Alberto Núñez Feijóo mantiene un claro recelo hacia la propuesta inicial de integrar candidatos «independientes» de Vox dentro de las listas populares a la Cámara Alta (el esquema conocido como 2+1), debido a los complejos encajes legales que implicaría. Ante esto, los populares proponen reactivar una vía de rápida ejecución parlamentaria a cambio de que Vox retire sus candidaturas al Senado en las circunscripciones más disputadas.

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Antecedentes y funcionamiento de la vía autonómica

Esta estrategia cuenta con precedentes directos en esta legislatura:

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Extremadura: Tras el pacto de gobernabilidad entre ambas fuerzas, el senador del PP Laureano León renunció a su acta parlamentaria para ceder el escaño autonómico a Ángel Gordillo, de Vox.

Tras el pacto de gobernabilidad entre ambas fuerzas, el senador del PP Laureano León renunció a su acta parlamentaria para ceder el escaño autonómico a Ángel Gordillo, de Vox. Aragón: Se ejecutó un reparto similar en la designación autonómica tras los acuerdos de investidura.

Para materializar el traspaso en las regiones seleccionadas, únicamente se requiere formalizar la dimisión de los senadores populares actuales y someter a votación las nuevas designaciones en los parlamentos regionales donde PP y Vox suman mayoría. Entre los territorios con margen de maniobra destacan Andalucía (donde el PP cuenta con cuatro senadores autonómicos) y Castilla y León (donde dispone de dos).

Con los cinco senadores autonómicos que ostenta Vox en la actualidad, la cesión de escaños en estas autonomías permitiría a los de Abascal alcanzar el umbral de 10 senadores, necesario para constituir grupo parlamentario propio y disponer de mayores recursos y tiempos de intervención sin recurrir a préstamos temporales tras la constitución de las Cortes.

«Son senadores autonómicos designados en las comunidades donde gobierna el PP por haber llegado a un acuerdo con Vox. En este contexto hay posibilidades de llegar a puntos de encuentro», señaló el propio Núñez Feijóo el pasado martes al aludir de forma implícita a esta solución durante una entrevista radiofónica.

Cuenta atrás para el pacto de la derecha

El calendario impone una presión máxima sobre ambas formaciones. El plazo legal para la presentación de candidaturas ante las Juntas Electorales Provinciales finaliza este lunes 26 de octubre a las 23:59 horas.

Claves de la negociación PP-Vox Objetivo central: Alcanzar una mayoría cualificada de 161 senadores en la Cámara Alta. Relevancia institucional: El control de esa mayoría es determinante para futuros nombramientos en el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Estrategia electoral: Evitar que Vox concurra al Senado en las provincias con menor reparto de escaños para frenar la victoria de la coalición de izquierdas.

De no fructificar el acuerdo antes de la medianoche del lunes, ambas formaciones concurrirán por separado en todas las circunscripciones, lo que debilitaría sus opciones de controlar de forma absoluta el órgano legislativo.