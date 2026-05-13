El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha protagonizado este martes un acto electoral en Córdoba junto al candidato a la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, donde ha endurecido su discurso contra la gestión de la seguridad y el narcotráfico. Abascal ha respondido a las críticas del popular Juanma Moreno por no suspender la campaña tras la muerte de dos guardias civiles en Huelva, exigiendo «menos lutos» y más «respuestas y compromisos» reales.

Críticas a la «escenificación» política

Abascal se mostró visiblemente molesto con el candidato del PP por cuestionar que Vox mantuviera su agenda electoral durante los funerales de los agentes. El líder de Vox comparó la situación actual con su experiencia en funerales de víctimas del terrorismo, criticando a los políticos que actúan como «plañideras»:

Falta de políticas: Denunció que, tras los lutos oficiales, no se ven en los parlamentos políticas adecuadas para perseguir a los delincuentes.

Denunció que, tras los lutos oficiales, no se ven en los parlamentos políticas adecuadas para perseguir a los delincuentes. Medidas drásticas: Reclamó acciones para «hundir a los narcos en el fondo del mar» y evitar que los servidores públicos sean condenados a la muerte por falta de medios.

Reclamó acciones para «hundir a los narcos en el fondo del mar» y evitar que los servidores públicos sean condenados a la muerte por falta de medios. Profesión de riesgo: Criticó a la candidata del PSOE, María Jesús Montero, por calificar los hechos de «accidente laboral» y no reconocer a la Guardia Civil como profesión de riesgo.

Tensión con el Gobierno y el PP

Durante el mitin, Abascal también dirigió sus ataques hacia Pedro Sánchez, acusándole de utilizar la crisis sanitaria del hantavirus como distracción ante sus presuntas «corruptelas». Asimismo, envió un mensaje directo a Juanma Moreno respecto a los posibles pactos tras el 17 de mayo:

Negociación necesaria: Recordó que la mayoría absoluta requiere 55 escaños y advirtió que Vox no va a «invisibilizar» a sus votantes, instando al PP a negociar si no logra el número necesario.

Recordó que la mayoría absoluta requiere 55 escaños y advirtió que Vox no va a «invisibilizar» a sus votantes, instando al PP a negociar si no logra el número necesario. Sueldos y seguridad: Por su parte, Manuel Gavira acusó a Moreno de aprovechar el luto por el siniestro ferroviario de Adamuz para «subirse el sueldo» y señaló la responsabilidad del Gobierno central en la seguridad de las vías.

Ejes de campaña

Abascal reafirmó que su formación es la única que aborda los temas que preocupan a la ciudadanía, citando la «invasión migratoria», la inseguridad, el colapso de la sanidad y el mercado de la vivienda, además de lo que calificó como «fanatismo verde» que perjudica al sector agrario.