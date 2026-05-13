El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha protagonizado un mitin en la localidad sevillana de Tomares, donde ha reivindicado la gestión de Juanma Moreno como el único camino hacia la «normalidad y la certidumbre». A pocos días de las elecciones del 17 de mayo, Feijóo ha pedido a los andaluces una movilización masiva para evitar que la «decadencia» que atribuye al Gobierno central se instale en la comunidad.

Llamado a las urnas

Durante su intervención, el líder popular alertó contra el exceso de confianza: «No pensemos que todo está hecho. Las elecciones no se ganan con buenas sensaciones, se ganan con votos». Feijóo apeló directamente a los votantes indecisos, defendiendo el modelo de estabilidad andaluz frente al sistema de pactos de los partidos que pierden las elecciones, el cual rechaza para Andalucía.

Compromisos y gestión económica

Feijóo desgranó varios compromisos de su modelo de gobierno:

Financiación autonómica: Propuso un modelo sin privilegios para ninguna comunidad.

Propuso un modelo sin privilegios para ninguna comunidad. Bajada de impuestos: Se comprometió a reducir el IRPF en su primer año de gobierno para acabar con lo que denomina «asfixia fiscal».

Se comprometió a reducir el IRPF en su primer año de gobierno para acabar con lo que denomina «asfixia fiscal». Presupuestos: Criticó la «prórroga permanente» de las cuentas estatales, asegurando que si un ministro es incapaz de presentar presupuestos, debería irse a su casa.

Duras críticas a Montero y Zapatero

La jornada estuvo marcada por ataques directos a figuras clave del socialismo:

María Jesús Montero: Feijóo reprochó a la candidata socialista haber calificado como «accidente laboral» la muerte de dos guardias civiles en Huelva, tachando al Ejecutivo de «gobierno inhumano» por no asistir a los funerales.

Feijóo reprochó a la candidata socialista haber calificado como «accidente laboral» la muerte de dos guardias civiles en Huelva, tachando al Ejecutivo de «gobierno inhumano» por no asistir a los funerales. José Luis Rodríguez Zapatero: Ante las informaciones sobre presuntas investigaciones por blanqueo de capitales que afectan al expresidente, Feijóo exigió respuestas inmediatas: «¿Qué se deben Sánchez y Zapatero? Lo sabremos todo».

El acto concluyó con un recuerdo especial para el alcalde de Murcia, José Ballesta, fallecido recientemente.