SEVILLA.– En la recta final de la campaña para las elecciones del 17 de mayo, el candidato de la coalición Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha marcado distancias con el resto de formaciones de izquierda, presentándose como la única opción capaz de ofrecer un proyecto sólido de gobierno. En una entrevista para El País, Maíllo ha criticado tanto la falta de determinación del PSOE como la estrategia de Adelante Andalucía.

Críticas a la izquierda fragmentada

Maíllo ha sido contundente al analizar el panorama electoral a la izquierda del PP, subrayando que Andalucía necesita una fuerza que no solo quiera resistir, sino gobernar:

Sobre el PSOE: El candidato asegura que el partido liderado por María Jesús Montero «duda», lo que genera incertidumbre entre el electorado progresista.

El candidato asegura que el partido liderado por María Jesús Montero «duda», lo que genera incertidumbre entre el electorado progresista. Sobre Adelante Andalucía: Ha reprochado a la formación de José Ignacio García que, a su juicio, «no quiere gobernar», situándolos en una posición de mera oposición que no resulta útil para transformar la realidad andaluza.

Ha reprochado a la formación de José Ignacio García que, a su juicio, «no quiere gobernar», situándolos en una posición de mera oposición que no resulta útil para transformar la realidad andaluza. La «fuerza útil»: Maíllo defiende que Por Andalucía —coalición que agrupa a IU, Podemos y Sumar, entre otros— representa la unidad necesaria para frenar a la derecha y reeditar un modelo de servicios públicos fuertes.

Relevancia nacional del 17-M

Para el líder de Por Andalucía, lo que ocurra este domingo no solo decidirá el futuro de la comunidad, sino que será «determinante» para el tablero político nacional. Maíllo sostiene que un buen resultado de su coalición reforzará el proyecto de la izquierda transformadora de cara a las próximas elecciones generales, sirviendo de impulso para las fuerzas que componen el actual Gobierno de España.

Propuestas clave: El fin de las «puertas giratorias» en el SAS

Entre sus propuestas programáticas, Maíllo ha destacado una medida directa para proteger la sanidad pública: prohibir por ley que los jefes de servicio del Servicio Andaluz de Salud (SAS) puedan compatibilizar su cargo público con la actividad en la medicina privada. Según el candidato, esta medida es fundamental para garantizar la exclusividad y la eficiencia del sistema público frente a los intereses privados.