MADRID – El conflicto institucional entre el Gobierno de España y el Ejecutivo canario ha escalado tras las recientes declaraciones del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. En una entrevista concedida este martes por la noche al programa Hora 25 de la Cadena SER, Torres ha negado rotundamente las acusaciones del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, sobre la presunta ocultación de un caso de hantavirus en un buque fondeado en Tenerife.

El origen de la polémica: Un falso positivo

La tensión se centra en el desembarco de un pasaje en el puerto de Granadilla. Según Torres, Clavijo erró al afirmar que el Gobierno central ocultó información sanitaria sensible. El ministro aclaró la situación médica que desencadenó la crisis:

Las pruebas: Se realizaron dos test simultáneos a un ciudadano estadounidense en laboratorios distintos.

Se realizaron dos test simultáneos a un ciudadano estadounidense en laboratorios distintos. Los resultados: El primero arrojó un resultado «positivo no concluyente», mientras que el segundo fue estrictamente negativo .

El primero arrojó un resultado «positivo no concluyente», mientras que el segundo fue estrictamente . Confirmación internacional: Las autoridades sanitarias de Estados Unidos han ratificado oficialmente que el individuo no está infectado.

«Se equivocó, y hoy se ha vuelto a equivocar. Dice que hemos ocultado… ¿el qué? No había ningún positivo. La ministra de Sanidad ha sido clara», enfatizó Torres.

Críticas a la gestión de la emergencia

El ministro fue especialmente duro con la decisión de Clavijo de intentar impedir el fondeo del barco, calificándola de «error grave». Torres cuestionó qué habría sucedido si la competencia portuaria hubiera sido exclusiva de la comunidad autónoma, sugiriendo que dejar el barco en alta mar habría aumentado el riesgo de contagio en el trayecto hacia los Países Bajos.

«Alarmar cuando la situación no es alarmante no es responsable», sentenció el ministro, quien acusó al presidente canario de utilizar los ataques al Gobierno central como un «comodín» cuando se encuentra en aprietos políticos. Pese a la dureza de sus palabras, Torres aseguró mantener la mano tendida por el bien de la normalidad institucional.

Respuesta a Isabel Díaz Ayuso

Durante la entrevista, Torres también se refirió a las quejas de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien acusó al Gobierno de «abandonarla» ante una supuesta situación de peligro en México.

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El ministro puso en duda la veracidad del desamparo alegado por Ayuso:

Cuestionó si la presidenta o su equipo llegaron a contactar formalmente con el Ministerio de Exteriores durante el incidente.

con el Ministerio de Exteriores durante el incidente. Sugirió que, si la queja llega primero a los medios antes que a los canales oficiales, la afirmación queda «en entredicho».

Torres concluyó instando a dejar las decisiones en manos de los expertos y a recuperar el rigor en la comunicación pública para evitar alarmas sociales innecesarias.