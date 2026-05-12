El Ministerio Público ha dado un giro al caso judicial derivado del fugaz regreso de Carles Puigdemont a Cataluña en 2024. La Fiscalía ha presentado un recurso formal ante la Audiencia de Barcelona para revocar el archivo de la causa contra tres agentes de los Mossos d’Esquadra, acusados de colaborar en la huida del expresident tras su aparición en el Arco de Triunfo.

El pasado mes de agosto de 2024, durante la investidura de Salvador Illa, Puigdemont logró burlar un fuerte dispositivo policial y desaparecer nuevamente de territorio nacional. Inicialmente, la jueza de instrucción número 24 de Barcelona archivó el caso contra los tres agentes implicados al considerar que no había indicios de una contribución «eficaz» en la fuga, subrayando que ninguno de ellos estaba de servicio (uno se encontraba de vacaciones, otro de permiso y el tercero de baja médica).

«Un policía es policía las 24 horas»

La Fiscalía rechaza tajantemente el argumento de la inactividad laboral de los agentes. En su escrito, al que ha tenido acceso la agencia EFE, el ministerio público sostiene que la condición de funcionario policial no se suspende fuera del horario de trabajo.

«Un policía es policía, lleve su uniforme o no, y las obligaciones asumidas como funcionario le atañen hasta tanto no pierda dicha condición», remarca el fiscal en el recurso.

Para la acusación, los agentes tenían la obligación legal de detener a Puigdemont, dado que existía una orden judicial del Tribunal Supremo que era de público conocimiento. La Fiscalía considera «difícil» creer que los investigados ignoraran que el expresident era un prófugo de la justicia en ese momento.

Indicios de un «plan elaborado»

El recurso no solo se basa en el deber omisivo, sino que apunta a una «actuación coordinada y organizada». Según los informes policiales citados por la Fiscalía, existen pruebas materiales que vinculan directamente a los agentes con la logística de la huida:

Logística vehicular: El coche utilizado por Puigdemont para abandonar el lugar estaba a nombre de uno de los mossos investigados.

El coche utilizado por Puigdemont para abandonar el lugar estaba a nombre de uno de los mossos investigados. Presencia física: Informes de los propios Mossos d’Esquadra sitúan a los agentes escoltando al expresident desde su llegada al Arc de Triomf, llegando incluso a apartar a periodistas y asistentes para facilitar su movilidad.

Informes de los propios Mossos d’Esquadra sitúan a los agentes escoltando al expresident desde su llegada al Arc de Triomf, llegando incluso a apartar a periodistas y asistentes para facilitar su movilidad. Preparación previa: El fiscal sostiene que los agentes y la pareja de uno de ellos participaron en un plan previo para permitir la aparición mediática de Puigdemont y asegurar su posterior salida impune.

Con este movimiento, la pelota queda ahora en el tejado de la Audiencia de Barcelona, que deberá decidir si existen indicios suficientes para sentar a los tres agentes en el banquillo por presuntos delitos de encubrimiento u omisión del deber de perseguir delitos.