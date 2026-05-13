SEVILLA.– Una polémica campaña de llamadas telefónicas automáticas ha irrumpido en el tramo final de la campaña para las elecciones andaluzas del 17 de mayo. Numerosos ciudadanos han reportado la recepción de locuciones en sus teléfonos fijos que, bajo la apariencia de una comunicación oficial del Servicio Andaluz de Salud (SAS), terminan solicitando el voto para la candidata socialista, María Jesús Montero.

El «modus operandi»: simulación del tono sanitario

La estrategia utiliza una voz femenina con acento andaluz que imita el lenguaje del personal sanitario:

Inicio engañoso: Las llamadas comienzan con la frase «Buenas, le llamo por su próxima cita médica», sin identificarse inicialmente como propaganda política.

Las llamadas comienzan con la frase «Buenas, le llamo por su próxima cita médica», sin identificarse inicialmente como propaganda política. Mensaje político: Tras la introducción, la locución asegura que el Partido Popular está «privatizando y abandonando» la sanidad y menciona que hay más de un millón de personas en listas de espera.

Tras la introducción, la locución asegura que el Partido Popular está «privatizando y abandonando» la sanidad y menciona que hay más de un millón de personas en listas de espera. Identificación final: El mensaje solo aclara que se trata de una campaña financiada por el PSOE al concluir la grabación.

Colectivos vulnerables y confusión

La campaña ha generado especial controversia debido a sus destinatarios principales:

PUBLICIDAD

Personas mayores: Las llamadas se dirigen mayoritariamente a teléfonos fijos, conservados principalmente por personas de edad avanzada que suelen tener citas médicas reales pendientes.

Las llamadas se dirigen mayoritariamente a teléfonos fijos, conservados principalmente por personas de edad avanzada que suelen tener citas médicas reales pendientes. Confusión real: Los receptores han calificado la llamada de «confusa», señalando que el tono empleado induce a dudar sobre la veracidad de sus citas médicas actuales.

Estrategia en un contexto adverso

Esta iniciativa coincide con la estrategia del PSOE-A de situar la sanidad pública como su principal eje electoral bajo el lema «Vota sanidad pública». Sin embargo, la campaña se produce en un momento en el que las encuestas, como la de Sigma Dos, apuntalan la mayoría absoluta de Juanma Moreno y prevén un resultado histórico a la baja para los socialistas.

Desde el PSOE andaluz no se ha aclarado oficialmente si están detrás de esta práctica, que guarda similitudes con una campaña telefónica realizada anteriormente por el partido en Aragón y que también fue llevada ante la Junta Electoral.