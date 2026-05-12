La Sala de lo Penal rechaza la petición de libertad de la defensa al considerar que persiste el «riesgo de fuga» mientras se delibera la sentencia.

MADRID – El Tribunal Supremo ha dictado un auto en el que deniega la puesta en libertad de Koldo García Izaguirre, exasesor del que fuera ministro de Transportes, José Luis Ábalos. La decisión se produce apenas unos días después de que el juicio por la denominada «trama de las mascarillas» quedara visto para sentencia.

La defensa de García había solicitado su excarcelación inmediata durante la última sesión del proceso, celebrada el pasado miércoles. En sus argumentos, la abogada Leticia de la Hoz sostuvo que, una vez finalizada la vista oral, el riesgo de que su cliente eludiera la acción de la justicia había desaparecido. Asimismo, denunció un «agravio comparativo» respecto a otros investigados, como el empresario Víctor de Aldama, quien se encuentra en libertad provisional.

Persistencia del riesgo de fuga

Sin embargo, el tribunal —presidido por el magistrado Manuel Marchena— ha alineado su postura con la de la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares. Los magistrados sostienen que el riesgo de fuga no solo persiste, sino que se mantiene tras un juicio donde se han «afianzado los indicios» contra él.

La Sala considera que la gravedad de las penas que podrían derivarse de la sentencia y la complejidad de la deliberación justifican mantener la medida cautelar de prisión provisional. Según fuentes jurídicas, el tribunal se encuentra ahora en un proceso de análisis detallado de la extensa prueba documental y testifical recabada durante las semanas que duró el juicio.

Recta final del caso

El «caso Koldo» ha sido uno de los procesos judiciales más mediáticos de los últimos años, investigando presuntas irregularidades, comisiones ilegales y tráfico de influencias en la adjudicación de contratos públicos para la compra de material sanitario durante lo peor de la pandemia de COVID-19.

Mientras Koldo García espera el fallo desde la cárcel, otros flecos de la causa siguen activos. La Audiencia Nacional, por su parte, ha pospuesto hasta el próximo 21 de mayo la declaración como investigado de Víctor de Aldama en una pieza separada, lo que indica que el recorrido judicial de la trama aún está lejos de concluir definitivamente.

La sentencia del Tribunal Supremo, que determinará el futuro de García, del exministro Ábalos y del resto de implicados, se espera para las próximas semanas.