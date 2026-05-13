SEVILLA.– La candidata del PSOE a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha elevado el tono de la campaña electoral al definir los próximos comicios del 17 de mayo como un plebiscito sobre el futuro del sistema sanitario. En una entrevista concedida a la Cadena Ser, la exministra ha alertado sobre la situación crítica que, a su juicio, atraviesa la sanidad andaluza tras la gestión del Partido Popular.

Alerta por el «desmantelamiento» sanitario

Montero ha fundamentado su estrategia en la defensa de los servicios públicos, centrando su discurso en las consecuencias del actual modelo de gestión:

Riesgo de colapso: La candidata ha asegurado que el sistema sanitario andaluz no podría resistir otros cuatro años de «deterioro» y «desmantelamiento».

La candidata ha asegurado que el sistema sanitario andaluz no podría resistir otros cuatro años de «deterioro» y «desmantelamiento». Impacto en la salud: Ha denunciado que las actuales listas de espera están provocando una «sobremortalidad» avalada, según sus palabras, por estudios científicos.

Ha denunciado que las actuales listas de espera están provocando una «sobremortalidad» avalada, según sus palabras, por estudios científicos. Prioridad política: Ha subrayado que la sanidad es el servicio que sufre un deterioro más veloz y el que impacta de forma más directa en la vida cotidiana de los ciudadanos.

Cautela ante los sondeos

Respecto a las encuestas que sitúan a Juanma Moreno como favorito para revalidar el cargo, Montero ha pedido prudencia. La candidata socialista ha recordado el precedente de 2018, señalando que en aquella ocasión las previsiones daban la victoria al PSOE y finalmente fue el candidato popular quien logró gobernar.

Para Montero, el escenario electoral sigue abierto y la clave residirá en la capacidad de los votantes para priorizar la protección del sistema público frente a las políticas de la actual administración.