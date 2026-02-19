El líder de Vox zanja la crisis interna con el exsecretario general durante un acto en Valladolid. Santiago Abascal asegura no temer «a nada ni a nadie» tras el cese cautelar de Javier Ortega Smith, motivado por su negativa a abandonar la portavocía en el Ayuntamiento de Madrid.

La ruptura definitiva entre los dos rostros más icónicos de la fundación de Vox se ha consumado este jueves 19 de febrero de 2026. Santiago Abascal ha defendido con firmeza la decisión del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de suspender de militancia a Javier Ortega Smith, tras el desacato de este último a la orden de abandonar su cargo como portavoz en el Ayuntamiento de Madrid.

Desde Peñafiel (Valladolid), donde se encuentra en plena precampaña para las elecciones de Castilla y León del próximo 15 de marzo, Abascal ha enviado un mensaje de unidad y jerarquía: «Es la dirección la que manda. Y eso va a seguir siendo así. Yo quiero que lo sepan todos los españoles».

Un «fundador» fuera del círculo de confianza

Preguntado por el posible riesgo de que Ortega Smith se niegue a entregar su acta de concejal, Abascal se ha mostrado tajante y ha restado importancia a la condición de «fundador» de su antiguo colaborador. «Vox tiene más fundadores que afiliados. Ese debate es para ustedes [los medios]», ironizó el líder de la formación, subrayando que su obligación es demostrar que el proyecto «sigue creciendo».

La caída en desgracia de Ortega Smith no es repentina, sino el final de un proceso de erosión que se aceleró a finales del año pasado:

Exclusión del CEN: Fue apartado del máximo órgano de decisión de Vox, perdiendo su estatus de «mano derecha».

Fue apartado del máximo órgano de decisión de Vox, perdiendo su estatus de «mano derecha». Pérdida de peso político: Sus funciones se limitaron al ámbito institucional en Madrid, alejándose de la estrategia nacional.

Sus funciones se limitaron al ámbito institucional en Madrid, alejándose de la estrategia nacional. El detonante: El rechazo a acatar la resolución interna que disponía su relevo en el consistorio madrileño.

Perfil: De la abogacía en DENAES a la caída política

Javier Ortega Smith-Molina (Madrid, 1968) representa la transición del activismo jurídico al éxito parlamentario de Vox. Su trayectoria está estrechamente ligada a la de Abascal desde hace más de una década:

Hito Detalle Origen Familia de tradición jurídica; licenciado en Derecho por ICADE. Activismo Responsable jurídico y portavoz de la Fundación DENAES. Vínculo con Abascal Fue su abogado en 2012 tras un altercado en Llodio (País Vasco). Fundación Cofundador de Vox junto a Abascal e Iván Espinosa de los Monteros.

Pese a haber sido durante años el rostro de la «línea dura» del partido y el responsable de la expansión territorial como secretario general, su salida forzada simboliza un cambio de etapa en la formación, donde la disciplina interna se impone sobre los personalismos históricos.