Con la Luna en Tauro, el universo nos pide paciencia y perseverancia. Pasamos de la urgencia a la calma constructiva. Es una jornada de «gratificación y seguridad»: ideal para ocuparse de las finanzas, disfrutar de la buena mesa y conectar con la naturaleza. Bajo la influencia del Sol en Piscis, hoy la intuición se convierte en algo práctico; si algo se siente bien físicamente, es el camino correcto.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
- Foco: Estabilización de tus recursos tras una semana de mucha acción.
- Finanzas: Momento ideal para revisar presupuestos y buscar fuentes de ahorro.
- Amor: Valoras la lealtad y los hechos por encima de las palabras bonitas.
- Color: Verde oliva.
Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
- Foco: Con la Luna en tu signo, tu magnetismo personal está en su punto máximo.
- Bienestar: Regálate un masaje o un baño relajante; tu cuerpo es tu templo hoy.
- Amor: Te sientes seguro de lo que quieres y esa confianza atrae a los demás.
- Color: Rosa tierra.
Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
- Foco: Retiro estratégico. Necesitas silencio para recargar tu energía mental.
- Trabajo: Trabajas mejor desde la sombra; termina tareas que requieran mucha concentración.
- Amor: Un amor del pasado o un secreto podría aflorar en tus pensamientos.
- Color: Lavanda.
Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
- Foco: Consolidación de vínculos con amigos y grupos de confianza.
- Social: Un plan tranquilo con personas que te hagan sentir seguro será renovador.
- Proyectos: Es el día para poner cimientos sólidos a tus sueños colectivos.
- Color: Azul turquesa.
Leo (23 de julio – 22 de agosto)
- Foco: Tu carrera profesional recibe un impulso de estabilidad y prestigio.
- Trabajo: Tus superiores valoran tu constancia y tu capacidad para mantener la calma.
- Amor: Buscas admirar a quien tienes al lado; la ambición compartida une.
- Color: Marrón caoba.
Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
- Foco: Expansión de horizontes a través del aprendizaje práctico y real.
- Viajes: Excelente momento para planear una escapada a un entorno natural.
- Filosofía: Tu fe se fortalece cuando ves resultados tangibles de tus creencias.
- Color: Ocre.
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
- Foco: Transformación de recursos compartidos e investigación financiera.
- Negocios: Día propicio para resolver temas de deudas o inversiones a largo plazo.
- Amor: La intimidad hoy se vive con mucha intensidad y compromiso físico.
- Color: Borgoña.
Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
- Foco: Armonía en las relaciones de pareja y contratos bilaterales.
- Relaciones: Es el momento de sentar las bases de un compromiso más serio.
- Trabajo: Buen día para firmar acuerdos que busquen la duración y la solidez.
- Color: Esmeralda.
Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
- Foco: Orden y salud en tu rutina diaria. Tu cuerpo pide estabilidad.
- Productividad: Logras avanzar en tareas repetitivas con una paciencia inusual.
- Bienestar: Escucha a tu sistema digestivo; opta por alimentos naturales.
- Color: Crema.
Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
- Foco: Expresión creativa y disfrute de los placeres de la vida.
- Ocio: Un hobby manual o artístico te dará mucha satisfacción hoy.
- Amor: Romance sólido; te atraen las personas que transmiten paz y seguridad.
- Color: Naranja coral.
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
- Foco: La seguridad emocional y la belleza dentro del hogar.
- Familia: Día excelente para redecorar o simplemente disfrutar de tu refugio.
- Interior: Sanas temas de infancia a través de la gratitud por lo que tienes.
- Color: Blanco marfil.
Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
- Foco: Comunicación pragmática y aprendizaje de nuevas habilidades.
- Mente: Tus ideas son brillantes pero hoy logras darles una forma concreta.
- Social: Charlas sinceras con hermanos o vecinos que te aportan mucha paz.
- Color: Azul acero.