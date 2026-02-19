El Instituto de Mayores y Servicios Sociales garantiza una red de seguridad para quienes no han alcanzado los 15 años de cotización. Tras la última revalorización, estas ayudas alcanzan los 7.905,80 euros anuales, destinadas principalmente a colectivos vulnerables como amas de casa o trabajadores que no pudieron estar de alta en la Seguridad Social.

Más allá de sus conocidos programas de turismo, el Imserso desempeña una labor fundamental en la gestión de las pensiones no contributivas (PNC). Estas prestaciones están diseñadas para ciudadanos que, al llegar a la edad de jubilación, carecen de ingresos suficientes y no cumplen con los requisitos mínimos de la Seguridad Social para una pensión contributiva.

En el último ejercicio, estas pensiones (tanto de jubilación como de invalidez) han experimentado un incremento del 9%, situando la cuantía máxima anual en 7.905,80 euros.

Requisitos fundamentales para ser beneficiario

Para acceder a esta ayuda de jubilación en 2026, el solicitante debe cumplir estrictamente con tres pilares básicos definidos por la normativa:

Edad: Tener 65 años o más. Residencia: Residir en territorio español y haberlo hecho durante al menos diez años (desde los 16 años hasta el momento de la solicitud). De esos diez años, al menos dos deben ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la fecha en que se pide la pensión. Carencia de rentas: Se considera que existe carencia cuando los ingresos anuales del solicitante son inferiores a los 7.905,80 euros.

Límites de ingresos según la unidad familiar

Si el solicitante convive con familiares, los límites de ingresos para mantener el derecho a la pensión se amplían:

2 convivientes: Máximo 13.439,86 € anuales.

Máximo 13.439,86 € anuales. 3 convivientes: Máximo 18.973,92 € anuales.

Cuantías y pagos: ¿Cuánto se cobra al mes?

La pensión se distribuye en 14 pagas anuales (12 mensualidades ordinarias y 2 extraordinarias).

Cuantía íntegra mensual: 564,70 €.

564,70 €. Cuantía máxima anual: 7.905,80 €.

7.905,80 €. Cuantía mínima (25%): En casos donde existan otros ingresos en la unidad familiar que reduzcan la prestación, el Imserso garantiza un mínimo de 1.976,45 € anuales (141,18 € al mes).