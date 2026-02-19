En este primer viernes de Cuaresma, el santoral nos presenta una jornada de gran contraste espiritual: desde el sacrificio heroico de los primeros mártires como San Nemesio, hasta la ternura y entrega de los niños videntes de Fátima, San Francisco y Santa Jacinta Marto.

San Nemesio de Alejandría, mártir

San Nemesio es una figura que brilla en la historia de la Iglesia primitiva (siglo III). Su vida es un ejemplo de cómo el seguidor de Cristo a menudo debe enfrentar la injusticia del mundo con la paz del Evangelio.

Falsa Acusación: Nemesio fue denunciado injustamente ante las autoridades romanas como si fuera un ladrón. Sin embargo, tras demostrarse su inocencia en los cargos civiles, confesó abiertamente que era cristiano.

Doble Sufrimiento: El juez, enfurecido por su fe, ordenó que fuera torturado con el doble de intensidad que a un criminal común. Finalmente, murió quemado vivo junto a otros condenados, uniendo su sacrificio al de Cristo.

Significado: Su nombre, que evoca «justicia», nos recuerda hoy la importancia de mantener la integridad y la fe incluso cuando somos juzgados injustamente.

San Francisco y Santa Jacinta Marto

Hoy también es un día grande para la devoción mariana, pues celebramos a los dos hermanos pastorcitos de Fátima, los santos no mártires más jóvenes de la Iglesia.

La Llamada al Sacrificio: En 1917, en Portugal, estos dos niños (junto a su prima Lucía) recibieron las visitas de la Virgen María. En el contexto de la Cuaresma, su mensaje es vital: orar y ofrecer sacrificios por la conversión de los pecadores.

Francisco (1908-1919): Destacó por su espíritu contemplativo. Pasaba horas ante el «Jesús escondido» en el sagrario para «consolar a Dios».

Jacinta (1910-1920): Mostró una caridad heroica, ofreciendo sus dolores durante la enfermedad de la gripe española con el deseo de que nadie fuera al infierno.

Otros santos que se celebran el 20 de febrero

Junto a ellos, recordamos en este día de ayuno y abstinencia cuaresmal a:

San Euquerio de Orleans, obispo: Un monje que fue elegido obispo en el siglo VIII. Fue desterrado por Carlos Martel por defender los bienes de la Iglesia que el gobernante quería usar para sus guerras, muriendo en el exilio con gran humildad.

San Tirannio, obispo y mártir: Pastor de Tiro que, tras ver a muchos de sus fieles morir en el anfiteatro bajo las garras de las fieras, fue él mismo torturado y arrojado al mar.

San León de Catania, obispo: Conocido como «el Taumaturgo», se distinguió en Sicilia por su caridad con los huérfanos y viudas, y por su lucha contra la superstición y la magia.

Conocido como «el Taumaturgo», se distinguió en Sicilia por su caridad con los huérfanos y viudas, y por su lucha contra la superstición y la magia. San Eleuterio de Tournai, obispo: Amigo de San Medardo, trabajó intensamente en la conversión de los francos y sufrió persecución por parte de los paganos de su región.

Beatos

Beata Julia Rodzinska: Religiosa dominica mártir en un campo de concentración nazi, conocida como el «ángel de los prisioneros» por su caridad en medio del horror.

Viernes de Cuaresma: Reflexión