El líder de Vox responsabiliza al Ejecutivo y a las centrales sindicales de la crisis de la vivienda y atribuye el seguimiento de los paros a la acción de los piquetes sobre comerciantes y autónomos.

El presidente de Vox y candidato a la Presidencia del Gobierno en las próximas elecciones generales, Santiago Abascal, ha realizado un duro balance sobre la jornada de huelga general celebrada este miércoles, calificándola como un «auténtico fracaso». Durante una entrevista televisiva concedida a Antena 3, el dirigente restó legitimidad al seguimiento de los paros, asegurando que este fue únicamente «producto de la violencia de piquetes que atemorizan a los autónomos y a los pequeños comercios».

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Abascal enmarcó la convocatoria dentro de una estrategia política en vísperas del arranque oficial de la campaña electoral para el 29 de noviembre, señalando una connivencia directa entre las organizaciones convocantes y el Ejecutivo central.

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Críticas a los convocantes y a la gestión de la vivienda

El líder de la formación cuestionó de raíz los motivos alegados para la movilización, centrados principalmente en el acceso a la vivienda y el deterioro de las condiciones laborales:

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Señalamiento de responsabilidades: Abascal tachó de «gravísimo» el desarrollo de la jornada, denunciando que se trata de una huelga impulsada «por el propio Gobierno y sindicatos que han estado callados durante años». En esa línea, acusó directamente a ambos actores de ser «los mismos culpables de la situación de la vivienda» que ahora pretenden abanderar en las calles.

Abascal tachó de «gravísimo» el desarrollo de la jornada, denunciando que se trata de una huelga impulsada «por el propio Gobierno y sindicatos que han estado callados durante años». En esa línea, acusó directamente a ambos actores de ser «los mismos culpables de la situación de la vivienda» que ahora pretenden abanderar en las calles. Coacción a trabajadores y negocios: Desde Vox se ha insistido en que la actividad comercial y laboral se vio condicionada por la presión ambiental y los altercados en puntos concretos, reivindicando el derecho al trabajo frente a lo que califican como una movilización estrictamente partidista.

Propuesta de recorte drástico a la financiación sindical

Más allá de la valoración sobre el impacto del paro, el candidato aprovechó su intervención para reafirmar una de las medidas estrella de su programa económico e institucional en caso de alcanzar La Moncloa:

Fin a las ayudas públicas: Abascal anunció que, si su partido llega al Gobierno tras los comicios del 29-N, las subvenciones destinadas a las centrales sindicales serán «eliminadas o reducidas drásticamente», siguiendo la línea de recortes que la formación ya ha impulsado en distintos ejecutivos autonómicos.

Con este discurso, Vox busca capitalizar el descontento de los sectores empresariales, autónomos y trabajadores afectados por las incidencias de la huelga, situando el cuestionamiento del papel institucional de los sindicatos en el centro de su mensaje electoral.