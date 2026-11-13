El candidato del Partido Popular a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que realizará «una auditoría del saqueo» para verificar el destino de cada euro del gasto público si llega a la Moncloa tras las elecciones del 29 de noviembre. Feijóo hizo esta declaración en Badalona, durante el último acto previo al inicio de la campaña electoral, acompañado por el alcalde de la localidad, Xavier García Albiol, y el presidente del PP de Cataluña, Alejandro Fernández.

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Feijóo cuestionó «¿Dónde está el dinero de los españoles?» y prometió que en sus primeros cien días de gobierno se esclarecerá «dónde ha ido cada euro y quién se lo ha llevado». Además, planea realizar «una auditoría de la decencia» para abordar problemas como el mal funcionamiento de los trenes, la falta de obras, la escasez de vivienda y el aumento de costos para los ciudadanos.

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Compromisos de gestión y seguridad

El líder del PP aseguró que bajo su gestión, los ciudadanos «sabrán cada día dónde está su dinero» y afirmó que su gobierno no solo será transparente sino también honesto, prometiendo ser «el presidente de todos». Durante su discurso, Feijóo también se refirió a la reciente huelga general, calificándola de «huelga electoral» contra la oposición y asegurando que fue un «fracaso».

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Feijóo reiteró su promesa de construir un millón de viviendas y abordó temas de interés para García Albiol, como la inmigración y la okupación. Anunció su intención de aprobar una ley que permita desalojar a los okupas en 48 horas, afirmando que en Cataluña es «más fácil vivir ocupando ilegalmente un edificio que pagando religiosamente la vivienda». García Albiol será el ponente de esta ley en el Congreso.

Inicio de campaña en Cataluña

El candidato popular explicó que ha elegido Cataluña para iniciar simbólicamente su campaña porque desea que la región sea «decisiva» en el cambio de España y «protagonista» de su reconstrucción, tras años de un discurso centrado en el ‘procés’. Feijóo destacó la importancia de defender la Constitución española en Cataluña y aseguró que la integridad territorial del país «no se negocia con nadie».

El acto en Badalona se produjo después de que Feijóo fuera entrevistado por el ‘youtuber’ Jordi Wild en Manresa, una entrevista que se emitirá el viernes. Posteriormente, se reunió en Girona con sindicatos y asociaciones profesionales de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para reafirmar su «firme compromiso con la defensa de la ley y la seguridad ciudadana». El primer acto oficial de campaña de Feijóo tendrá lugar mañana en Madrid, acompañado por Isabel Díaz Ayuso e Ignacio Dancausa.