El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha expresado su desconfianza hacia los datos económicos presentados por el Gobierno, acusándolo de ocultar gastos. En una entrevista con el ‘youtuber’ Jordi Wild, Feijóo ha insistido en su compromiso de garantizar el sistema de pensiones sin elevar la edad de jubilación.

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Feijóo ha manifestado sus dudas sobre los compromisos plurianuales del Gobierno, criticando que la legislatura haya concluido sin la aprobación de las cuentas anuales. «¿Cómo voy a creer? ¿Qué cuentas son las que me tengo que creer, las que no conozco?», ha cuestionado.

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Compromiso con las pensiones

En cuanto al sistema de pensiones, Feijóo ha reafirmado su compromiso de actualizar las pensiones según el índice de precios de consumo (IPC). Asegura que el sistema es viable si la economía crece de manera saludable y no «dopada». Aunque facilitará que personas de 67 años continúen trabajando y cobren parcialmente su pensión, no planea aumentar la edad de jubilación, considerando los 67 años como una edad razonable.

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Feijóo también ha abordado la cancelación de una entrevista con Santiago Abascal, líder de Vox, por parte de Jordi Wild, afirmando que respeta las decisiones de cada uno en campaña electoral y no entrará en polémicas.

Posibles alianzas y estructura de gobierno

Sobre un posible gobierno con Vox, Feijóo ha indicado que, si no logra mayoría absoluta, se reunirá con Abascal tras las elecciones para discutir lo que considera necesario para España. Ha reconocido la preocupación ciudadana sobre un pacto con Vox, pero asegura que en los gobiernos regionales donde Vox participa no ha habido problemas.

Feijóo ha señalado que cualquier acuerdo se basará en un documento que respeta la Constitución, el Estado de derecho, la normativa europea y temas como la violencia de género y la igualdad de género, similar a los pactos en Andalucía, Castilla y León, Aragón y Extremadura.

Además, ha anunciado su intención de eliminar los Ministerios de Vivienda e Igualdad, priorizando la vivienda como una de las principales preocupaciones de la sociedad. Feijóo planea un gabinete más reducido, con entre catorce y quince ministerios, aplicando austeridad en los altos cargos.

Finalmente, ha mencionado que algunos «ministerios de Estado» deberían ser liderados por personas designadas por el presidente del Gobierno, aunque no ha especificado cuáles.