El delantero se ve obligado a eliminar sus fotos en redes sociales por las graves descalificaciones recibidas tras portar el lema «Todos somos caballas» en el encuentro disputado ante el Villarreal en La Cerámica

El futbolista marroquí Ez Abde se ha convertido en el protagonista del encuentro entre el Villarreal y el Real Betis tras sufrir una oleada de insultos y graves amenazas procedentes de aficionados de su país de origen. El motivo del conflicto se sitúa en la camiseta que el delantero lució en el estadio de La Cerámica con el lema «Todos somos caballas», un gesto de respaldo a la población de Ceuta que vistió junto al resto de sus compañeros de equipo.

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La iniciativa, de carácter social, estaba prevista desde la jornada previa al partido y contaba con el conocimiento del Real Betis. A pesar de ser un acto simbólico presente en los campos del fútbol español en apoyo al pueblo ceutí tras la reciente invasión de inmigrantes ilegales, el hecho de que el internacional marroquí portara la prenda generó una viva reacción en las redes sociales por parte de compatriotas que consideraron el gesto como una ofensa a Marruecos.

Hostigamiento en redes sociales y borrado de perfiles

La gravedad de las descalificaciones y las advertencias dirigidas hacia el jugador y su propia familia llevaron a Abde a tener que borrar todas sus fotografías y desaparecer de las redes sociales para evitar que la tensión fuera a más. Entre los mensajes recibidos figuraban acusaciones de traición a la patria y afirmaciones como «Ceuta es marroquí» o «hoy vivirás con nosotros aterrorizado», además de cuestionar su continuidad con la selección de Marruecos.

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Ante esta situación, el atacante bético ha emitido un comunicado aclaratorio para calmar los ánimos entre los aficionados de su país natal. Abde ha precisado que en ningún momento se utilizó la camiseta con un objetivo político ni de desprecio hacia el pueblo marroquí, remarcando que se trataba de una acción puramente social en apoyo a unos habitantes que atravesaban una coyuntura delicada, independientemente de su nacionalidad.

Compromiso con la selección marroquí

El extremo, que decidió en 2022 representar deportivamente a Marruecos —combinado con el que suma 37 partidos disputados y dos goles, tras perderse el último Mundial por lesión—, ha dejado claro que la nota difundida no constituye una disculpa formal. El jugador ha manifestado que continuará representando con orgullo y sacrificio sus raíces y que seguirá viviendo con la cabeza bien alta, defendiendo su sentimiento hacia su país de origen frente a quienes intentan utilizar este episodio para dudar de su compromiso.