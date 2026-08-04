El futbolista Borja Iglesias, delantero del Celta de Vigo, ha denunciado públicamente los insultos y amenazas que recibe a través de las redes sociales. El jugador difundió uno de los mensajes en el que un usuario le reprochaba no haberse pronunciado sobre la crisis migratoria de Ceuta y llegaba a desearle la muerte.

“Y así todo el día, todos los días”, escribió Iglesias al compartir la captura del mensaje recibido.

En el texto, el internauta atacaba al futbolista por publicar una historia mientras jugaba a un videojuego en lugar de hablar de lo ocurrido en Ceuta. El usuario utilizó expresiones ofensivas y afirmó que “tenían que matarte”, además de insultarlo en varias ocasiones.

Le reprochan guardar silencio sobre Ceuta

El autor del mensaje comparó la actitud del jugador durante las celebraciones con la selección española con su silencio posterior sobre la situación de Ceuta.

Según el usuario, Iglesias había mostrado públicamente su orgullo por España durante una celebración deportiva, pero no había reaccionado ante lo que calificó como una “invasión”.

El mensaje terminaba con nuevos insultos contra el delantero, quien decidió responder publicando una fotografía suya sonriendo y acompañándola con la frase: “Y yo así todo el día”.

El futbolista denuncia ataques frecuentes

Borja Iglesias ha señalado en otras ocasiones que recibe mensajes ofensivos por sus opiniones públicas y por su posicionamiento sobre diferentes asuntos sociales.

El jugador se ha pronunciado anteriormente contra la homofobia y también tuvo un papel activo durante la polémica relacionada con Luis Rubiales, cuando anunció que no volvería a la selección española hasta que se produjeran cambios en la Real Federación Española de Fútbol.

Su presencia habitual en debates públicos lo ha convertido en objetivo frecuente de críticas y ataques en redes sociales. En esta ocasión, el futbolista ha querido visibilizar el nivel de violencia verbal que, según denuncia, soporta diariamente.

La publicación vuelve a poner el foco sobre el acoso digital que reciben deportistas y figuras públicas, especialmente cuando expresan opiniones políticas o sociales, pero también cuando deciden no hacerlo.