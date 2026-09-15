El equipo blanco visita este martes 15 de septiembre el estadio Martínez Valero durante la sexta jornada de Primera División, con el objetivo de lograr la victoria ante el conjunto ilicitano para estrechar la distancia con el liderato.

El Real Madrid se desplaza este martes 15 de septiembre al estadio Martínez Valero para enfrentarse al Elche CF en el encuentro correspondiente a la sexta jornada de LaLiga EA Sports 26-27, que se celebra entre semana. El conjunto dirigido por José Mourinho afronta este compromiso a domicilio con la pretensión de conquistar tres puntos fundamentales para mantener la presión sobre el FC Barcelona, líder en solitario del campeonato nacional de Primera División. La retransmisión televisiva en directo del choque estará disponible en diversas plataformas a partir de las 21:30 horas.

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El cuadro merengue acude a la cita tras haber superado al Rayo Vallecano por 4-1 en el estadio Santiago Bernabéu el pasado sábado. En dicho encuentro, Kylian Mbappé anotó dos goles, alcanzando un registro de seis dianas en lo que va de competición doméstica, por lo que se sitúa como la principal referencia ofensiva del equipo para visitar la cancha ilicitana. Asimismo, Jude Bellingham se mantiene en un elevado nivel competitivo tras haber visto puerta de nuevo frente al cuadro franjirrojo.

En las cinco jornadas disputadas hasta la fecha, el Real Madrid acumula 12 puntos sobre 15 posibles, merced a un balance de cuatro triunfos y una única derrota. Tras encajar su único tropiezo del curso ante el Real Betis en el estadio de La Cartuja (1-0), la escuadra blanca venció por 1-2 al RCD Espanyol en el RCDE Stadium y encadenó abultadas victorias en el Santiago Bernabéu frente a la Real Sociedad (4-1), el Málaga (4-0) y el citado duelo contra el Rayo Vallecano (4-1). Con un bagaje de 14 tantos a favor en cinco choques, el bloque madridista busca dar continuidad a su efectividad goleadora fuera de casa.

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Por su parte, el Elche afronta la visita del Real Madrid tras cosechar un empate (1-1) frente al Athletic Club en el estadio de San Mamés. El cuadro ilicitano ostenta actualmente 2 puntos en el casillero y ocupa la decimonovena posición de la tabla clasificatoria, ubicándose en puestos de descenso. Ante esta situación, el equipo local pretende crecer en su feudo y sumar unidades ante el conjunto blanco en el Martínez Valero.

¿A qué hora se juega el Elche – Real Madrid?

El partido entre el Elche CF y el Real Madrid, correspondiente a la sexta jornada de LaLiga EA Sports, se disputa este martes 15 de septiembre de 2026, a las 21:30 horas.

¿Dónde ver por TV el Elche – Real Madrid?

El enfrentamiento se podrá seguir en directo a través de las siguientes opciones de televisión y plataformas: