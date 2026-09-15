Toda la información sobre el coste de las localidades, los canales de venta en línea y los horarios fijados para el enfrentamiento entre los equipos de Simeone y Mourinho en la capital

El Real Madrid se enfrentará al Atlético de Madrid en el derbi del próximo domingo 20 de septiembre a las 16:15 horas en el Estadio Metropolitano. El encuentro se perfila como un duelo de alta tensión entre dos conjuntos que necesitan la victoria para afrontar el parón de selecciones con buenas sensaciones y afianzar la confianza en el inicio del curso. Tanto el equipo dirigido por Diego Pablo Simeone como el entrenado por José Mourinho son conscientes de la obligación de sumar los tres puntos en un choque donde las caras nuevas tras el último mercado de fichajes marcarán el primer pulso de la temporada.

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Los precedentes inmediatos reflejan la máxima igualdad entre ambas escuadras, con actuaciones recientes que abarcan desde abultadas goleadas en el feudo rojiblanco hasta réplicas de los madridistas en el Santiago Bernabéu. Antes de citarse en la competición doméstica, los dos clubes afrontarán sus respectivos compromisos intersemanales de Liga: el Real Madrid visitará este martes al Elche, mientras que el Atlético de Madrid recibirá un día después a Osasuna en su estadio. Tras el choque dominical, los futbolistas se marcharán con sus combinados nacionales hasta mediados de octubre.

Canales de venta y disponibilidad de las localidades

La comercialización de los pases para presenciar el derbi en el Estadio Metropolitano se ha articulado de forma exclusivamente en línea a través de la página web oficial del club rojiblanco. La entidad madrileña habilitó el proceso preferente para sus socios el pasado lunes 24 de agosto, mientras que la apertura para el público en general tuvo lugar el 26 del mismo mes. Actualmente, la plataforma oficial muestra el cartel de localidades agotadas para el aforo regular, permaneciendo disponibles únicamente las opciones correspondientes a la experiencia VIP.

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Desglose de precios según la ubicación en el Estadio Metropolitano

El abanico de tarifas fijado para el partido se inició en un suelo de 60 euros en las zonas reservadas para los socios de la entidad. Las cuantías se incrementan progresivamente en función de la visibilidad y el sector seleccionado, registrando una diferencia mínima de 30 euros entre las tarifas para socios y las del público general.