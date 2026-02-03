Las víctimas de los accidentes ferroviarios ocurridos en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), en los que fallecieron 46 personas, ya pueden solicitar desde este martes las ayudas aprobadas por el Gobierno. El plazo para presentar las solicitudes permanecerá abierto hasta el próximo 4 de mayo.

Según ha informado el Ministerio de Transportes, estas ayudas tienen como objetivo ofrecer un respaldo económico inmediato a las personas afectadas y a sus familias, reducir la incertidumbre derivada de las consecuencias de los siniestros y garantizar una tramitación ágil y accesible.

En los casos de fallecimiento, los beneficiarios podrán percibir una ayuda directa y no reembolsable de algo más de 72.000 euros por cada víctima, además de la misma cuantía en concepto de anticipo por responsabilidad civil.

Para los supuestos de lesiones, las ayudas se establecen en función del nivel de gravedad, con importes que oscilan entre algo más de 2.400 euros para las lesiones leves y más de 84.000 euros en los casos de máxima gravedad. Estas cantidades se igualan también a las previstas como anticipo por responsabilidad civil.

Las ayudas son compatibles con el Seguro Obligatorio de Viajeros, con futuras indemnizaciones por responsabilidad civil y con otras prestaciones o seguros, tanto públicos como privados, que pudieran corresponder.

Podrán solicitarlas las personas que viajaban en los trenes siniestrados, el personal ferroviario a bordo —incluidos maquinistas y personal en formación— que resultó herido, así como los familiares de las personas fallecidas.

La tramitación puede realizarse a través de la página web del Ministerio de Transportes o de forma presencial, una vez publicada la resolución que regula el procedimiento en la sede electrónica del Ministerio. Deberá presentarse una solicitud por cada persona beneficiaria, aunque en los casos en que una misma persona tenga derecho a la ayuda por varias causas, se permitirá presentar una única solicitud conjunta.

El Ministerio ha señalado que, siempre que los solicitantes lo autoricen, la Administración recabará de oficio la información necesaria para evitar que tengan que aportar documentación que ya obre en poder de otras administraciones.

Además, para facilitar el acceso a estas ayudas, se han habilitado oficinas de atención integral a las víctimas en las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno de las comunidades con personas afectadas, con especial atención en las provincias de Huelva y Barcelona, en colaboración con el Ministerio de Política Territorial.