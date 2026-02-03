El Gobierno aprobará la próxima semana un paquete de medidas para reforzar el control sobre las plataformas digitales y exigir responsabilidades legales a sus directivos.

Dubái, 3 de febrero de 2026 (EFE).— El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes que España prohibirá el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años, una medida que forma parte de un conjunto de iniciativas destinadas a reforzar el control sobre las plataformas digitales y a exigir responsabilidades a sus directivos por las infracciones cometidas en sus redes.

El anuncio lo ha realizado durante su intervención ante el plenario de la Cumbre Mundial de Gobiernos, que se celebra en Dubái y reúne a una treintena de jefes de Estado y de Gobierno. Según Sánchez, el objetivo es convertir las plataformas digitales en “un espacio saludable”, ante los riesgos que suponen para los menores y para la calidad democrática.

El presidente ha explicado que el Consejo de Ministros aprobará la próxima semana estas medidas, que obligarán a las plataformas a implantar sistemas de verificación y barreras “reales y efectivas” para impedir el acceso de menores de 16 años a las redes sociales.

Responsabilidad legal y control de contenidos

Sánchez ha subrayado que las plataformas digitales y sus directivos serán legalmente responsables de las infracciones que se cometan en los servicios que gestionan. En este sentido, ha anunciado que se tipificará como delito la manipulación de algoritmos y la amplificación de contenido ilegal.

Asimismo, el Gobierno estudiará junto a la Fiscalía posibles infracciones legales relacionadas con plataformas como Grok, TikTok e Instagram, y pondrá en marcha un sistema de rastreo y trazabilidad que permita identificar lo que ha denominado una “huella de odio y polarización” en el entorno digital.

Coordinación europea y críticas a las plataformas

El presidente también ha informado de que España se ha unido a otros cinco países europeos en la denominada ‘Coalición de los Dispuestos Digitales’, una iniciativa destinada a avanzar de forma coordinada en una regulación más estricta y eficaz de las redes sociales. La primera reunión de esta coalición se celebrará en los próximos días.

Durante su intervención, Sánchez ha calificado las redes sociales como “un estado fallido”, en el que —ha afirmado— se ignoran las leyes, se toleran delitos y la desinformación tiene más peso que la verdad. Como ejemplos, ha citado las acusaciones contra TikTok por tolerar cuentas que difunden pornografía infantil generada por inteligencia artificial, contra Instagram por presunto espionaje a usuarios de Android y contra Facebook por su uso en campañas de desinformación e interferencias electorales.

También ha criticado al propietario de la red social X, Elon Musk, por amplificar desinformación relacionada con la regularización de medio millón de inmigrantes en España.

“Tolerancia cero” y soberanía digital

Sánchez ha reconocido que regular a las grandes plataformas no será una tarea sencilla, dado que estas empresas son “más ricas y poderosas que muchos países”. No obstante, ha defendido que su influencia “no debe dar miedo” y ha asegurado que el Gobierno actuará con “tolerancia cero” para defender la soberanía digital de España.

“Su poder y su riqueza no pueden estar por encima de la ley”, ha concluido el presidente.