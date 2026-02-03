Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad valenciana de Ontinyent a catorce jóvenes, con edades comprendidas entre los 15 y los 20 años, como presuntos autores de varios delitos de odio relacionados con la transfobia, además de quebrantamiento de condena, lesiones y amenazas.

Según ha informado este martes la Policía Nacional, los hechos se remontan a junio de 2024 y se habrían producido en distintos ámbitos de la vida cotidiana de la víctima, como el centro educativo al que asistía, espacios de ocio y celebraciones. Las conductas investigadas consistían en humillaciones, vejaciones y actos de degradación reiterados por parte de jóvenes de su entorno.

La investigación fue llevada a cabo por agentes de la Comisaría Local de Ontinyent en colaboración con el equipo de Extremismo Violento y Odio de la Brigada Provincial de Información de Valencia, quienes lograron identificar a los presuntos responsables tras diversas pesquisas.

Los agentes constataron la veracidad de los hechos denunciados, acreditando la existencia de agresiones físicas y verbales cometidas en grupo, así como amenazas y humillaciones continuadas con el objetivo de intimidar a la víctima.

Finalmente, los investigadores localizaron y detuvieron a catorce jóvenes como presuntos responsables de los delitos investigados. Uno de los arrestados cuenta con antecedentes policiales. Todos ellos han quedado en libertad, salvo uno que, a requerimiento de la Fiscalía de Menores, fue puesto a disposición judicial y para quien se decretó su internamiento en un centro de menores.