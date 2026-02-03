

La Fiscalía de Andalucía ha acordado el archivo de las denuncias relacionadas con el cribado del cáncer de mama al no apreciar indicios de delito en personas aforadas. No obstante, ha remitido las diligencias a distintas fiscalías provinciales para que continúen la investigación de forma individualizada, al considerar que las denuncias no presentan las mismas circunstancias.

La Fiscalía Superior de Andalucía, órgano competente para investigar a cargos públicos aforados, ha emitido un decreto de archivo respecto a las tres denuncias presentadas por el presunto incumplimiento de la atención sanitaria en los programas de detección precoz del cáncer de mama. Las denuncias se dirigían contra cinco personas que ocuparon altos cargos en la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.

Según ha informado el Ministerio Público en un comunicado, la decisión se adopta tras la práctica de diligencias preprocesales, de las que se desprende que no existen indicios penales contra dos personas aforadas: el actual presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre, y la consejera de Sostenibilidad, Catalina García, quienes anteriormente estuvieron al frente de la Consejería de Salud.

La Fiscalía considera que, al no concurrir las mismas casuísticas en todas las denuncias presentadas, corresponde a las fiscalías provinciales analizar de manera separada los hechos que afecten a personas no aforadas, con el fin de determinar si procede continuar con la investigación en cada caso concreto.