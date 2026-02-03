Sumar ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará este martes dos decretos distintos tras dividir el conocido decreto ómnibus. Uno de ellos estará centrado en la revalorización de las pensiones, mientras que el segundo recogerá las medidas incluidas en el denominado escudo social.

Desde la formación sostienen que esta decisión elimina cualquier justificación para que el Partido Popular vote en contra de la actualización de las pensiones. Asimismo, subrayan que el resto de los grupos parlamentarios deberán posicionarse sobre un paquete de medidas sociales destinado a proteger a los colectivos más vulnerables.

Según recuerda Sumar, muchas de estas iniciativas del escudo social se encuentran vigentes desde la pandemia y han servido como red de apoyo frente a la crisis económica y social derivada de los últimos años.