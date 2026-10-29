Un grave accidente ferroviario en la provincia de Toledo ha resultado en la muerte de al menos 68 personas. El siniestro ocurrió cuando un tren AVE colisionó con un convoy de Iryo que estaba detenido en la misma vía. Las investigaciones preliminares apuntan a una combinación de fallos técnicos y un posible error humano en el centro de control de Adif en Atocha como las causas del desastre.

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El accidente se produjo tras una avería en el sistema de seguridad LZB que afectó a un tramo de 63 kilómetros, lo que inmovilizó a varios trenes. A pesar de la señal de parada obligatoria y la presencia del tren de Iryo detenido, desde Atocha se autorizó al AVE a reanudar la marcha sin aplicar la obligatoria ‘marcha a la vista’.

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Fallos técnicos en el sistema de señalización

El sistema LZB, encargado de transmitir información en tiempo real entre la vía y el convoy para regular la velocidad y los frenados, sufrió una avería informática. Esto dejó sin servicio un tramo de 63 kilómetros de la línea Madrid-Sevilla, obligando a gestionar la circulación manualmente desde el puesto de control de Atocha.

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La autorización para que el AVE reanudara la marcha no incluyó la instrucción de circular a un máximo de 40 km/h con precaución, lo que impidió al maquinista frenar a tiempo al circular a gran velocidad. Un tren de alta velocidad a 200 km/h requiere un kilómetro y medio o más para completar un frenado de emergencia.

Investigación de las comunicaciones

Las comunicaciones entre los operadores de Atocha y los maquinistas son un elemento clave en la investigación. Todas las conversaciones quedan registradas de forma permanente, y su análisis es fundamental para determinar qué instrucciones precisas se dieron y por qué se autorizó el rebase de la señal.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha calificado de «inexplicable» la decisión de autorizar al AVE a reanudar la marcha cuando el tren de Iryo permanecía detenido en la misma vía. Expertos e ingenieros coinciden en que una tragedia de estas características suele ser consecuencia de una concatenación de fallos técnicos y humanos.

Opiniones de expertos

Diego Marqueta, vocal del Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid, explicó que aunque un cantón esté en rojo, el centro de control puede autorizar el paso bajo ciertas condiciones, como la ‘marcha a la vista’. Silvia Roldán, ingeniera industrial y vocal de la Comisión de Transportes del Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid, destacó que existen procedimientos específicos para estas situaciones, aunque el sistema de señalización no funcione correctamente.