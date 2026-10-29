La línea C4 de Cercanías Sevilla ha recuperado la circulación durante la mañana de este jueves 29 de octubre de 2026, después de permanecer interrumpida por una incidencia registrada anoche en La Negrilla. Adif ha confirmado que el problema ha quedado solucionado y que los trenes pueden volver a circular. No obstante, Renfe ha advertido de posibles alteraciones en el servicio de Cercanías durante la jornada, por lo que los usuarios deben comprobar el estado de sus trenes antes de viajar.

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El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha confirmado esta mañana el restablecimiento de la circulación en la línea C4, que había permanecido interrumpida desde la noche del miércoles como consecuencia de la salida de los ejes de un tren de mantenimiento en La Negrilla.

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Incidencia en La Negrilla

La interrupción de la línea C4 se produjo durante la noche del miércoles 28 de octubre, cuando un tren destinado a trabajos de mantenimiento sufrió una salida de ejes en el entorno de La Negrilla. Adif informó entonces de que la circulación quedaba interrumpida mientras los equipos técnicos trabajaban para resolver el problema.

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La incidencia afectó a una línea que presta servicio a distintas zonas de Sevilla, con paradas como Santa Justa, Palacio de Congresos, Padre Pío-Palmete, Hospital Virgen del Rocío y San Bernardo. Durante la mañana de este jueves, Adif ha confirmado que los trabajos han permitido solucionar la incidencia y reanudar el tráfico ferroviario.

Posibles alteraciones en el servicio

Por tanto, la C4 ya no figura como interrumpida por este incidente, aunque los viajeros deben tener en cuenta que pueden producirse ajustes en los horarios tras la recuperación del servicio. La reapertura de la C4 llega en una jornada para la que Renfe había advertido de posibles alteraciones en el servicio de Cercanías de Sevilla.

Estos avisos obligan a diferenciar entre la situación de la infraestructura ferroviaria y la circulación efectiva de los trenes. Aunque Adif haya confirmado que la incidencia de La Negrilla está solucionada, esto no garantiza por sí solo que todos los servicios de Cercanías funcionen con absoluta puntualidad.

Por el momento, no se dispone de una relación oficial completa de trenes suprimidos o retrasados durante la mañana de este jueves. La información consultada durante la mañana apunta a la existencia de demoras puntuales en distintos servicios de Cercanías Sevilla. En los registros disponibles aparecen retrasos de hasta 18 minutos en la C1, de 30 minutos en un servicio de la C4 y de cinco minutos en la C5.

En la C2 no se reflejaban demoras superiores a tres minutos entre los trenes con datos disponibles, mientras que para la C3 no había información suficiente para establecer una valoración de su puntualidad. Estos datos proceden de registros de circulación consultados y no constituyen un balance oficial de Renfe. Además, pueden cambiar a lo largo de la mañana y no permiten afirmar que todos los trenes de una misma línea estén afectados.