El Grupo Renfe afronta este jueves 29 de octubre una jornada de huelga de maquinistas de 24 horas de duración que afecta de manera directa a la programación de los servicios de Alta Velocidad (AVE), Larga Distancia, Media Distancia y Cercanías en todo el territorio nacional.

La convocatoria, promovida por el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf), se extiende desde las 00:01 hasta las 23:59 horas y cuenta con un dispositivo de servicios mínimos establecido por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Esta jornada de paro se produce tan solo un día después del grave accidente ferroviario acontecido en Urda, provincia de Toledo, si bien las movilizaciones estaban anunciadas desde el pasado 16 de octubre. Como consecuencia de la superposición entre las restricciones del paro y las alteraciones operativas derivadas del siniestro en el corredor Madrid-Andalucía, las autoridades recomiendan a los usuarios verificar el estado de su tren antes de acudir a las estaciones.

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Dispositivo de servicios mínimos en AVE, Larga Distancia, Media Distancia y Mercancías

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha fijado los porcentajes de protección obligatoria para garantizar la movilidad esencial durante las 24 horas de la huelga. En los trenes de Alta Velocidad y Larga Distancia, el dispositivo decretado asegura una media del 73% de las circulaciones habituales. Por su parte, la programación para los trayectos de Media Distancia mantiene un 65% de los servicios ordinarios, mientras que en el transporte de Mercancías los servicios mínimos se han situado en un 26% de la actividad prevista.

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Desde la compañía ferroviaria se puntualiza que estos porcentajes corresponden al cómputo global de la oferta habitual en la red. En consecuencia, las cifras fijadas no garantizan que todas las relaciones ferroviarias conserven exactamente la misma proporción de convoyes en servicio. Para confirmar si una salida concreta se encuentra operativa dentro del dispositivo mínimo, los usuarios deben verificar el número específico de tren y su horario a través de las vías de información oficiales.

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Cobertura fijada en Cercanías, cuadro de horas punta y régimen especial en Rodalies de Cataluña

La regulación fijada para los núcleos de Cercanías establece una diferenciación en función de la afluencia de viajeros a lo largo del día. Durante las franjas consideradas como horario punta, los servicios mínimos garantizan el funcionamiento del 75% de los trenes habituales, reduciéndose la cobertura al 50% durante el resto de la jornada. Dicha minoración de la frecuencia puede repercutir en un incremento de los tiempos de espera en los andenes y en las conexiones intermodales.

Las franjas horarias definidas con la máxima protección en Cercanías comprenden los siguientes intervalos temporales:

De 6:00 a 9:00 horas.

De 13:30 a 15:30 horas.

De 18:30 a 20:30 horas.

Por su parte, el servicio de Rodalies de Cataluña se rige por una resolución específica adaptada a su red regional. En este ámbito, el dispositivo establece una prestación del 66% del servicio habitual durante las horas de máxima demanda, mientras que para el resto del día la cobertura obligatoria se sitúa en el 33%.

Procedimiento para la verificación de billetes e impacto adicional por la incidencia en Urda

Para comprobar si un tren específico mantendrá su salida, los viajeros que dispongan de un billete con reserva de plaza deben revisar la cuenta de correo electrónico asociada a la compra y verificar la reserva en los canales oficiales de Renfe. Los datos identificativos fundamentales para comprobar la circulación son el número de tren, la fecha, la hora y las estaciones de origen y destino. La presencia de conexiones a lo largo de una ruta no implica que la totalidad de sus frecuencias estén operativas, ya que en un mismo trayecto pueden coexistir convoyes incluidos en los servicios mínimos con otros suspendidos por el paro. En caso de cancelación del viaje, la operadora canalizará las alternativas disponibles, así como las gestiones relativas al cambio o devolución del billete mediante el localizador de la compra.

La aplicación efectiva de los servicios mínimos en el corredor de alta velocidad entre Madrid y Andalucía se encuentra condicionada además por la viabilidad técnica de la infraestructura tras el accidente registrado el miércoles en Urda. La inclusión de un convoy en los decretos de servicios mínimos no asegura el tránsito por el tramo afectado si la vía permanece interrumpida, por lo que los pasajeros con destino u origen en Andalucía deben atender tanto a las notificaciones de Renfe como a los avisos emitidos por Adif. Estas modificaciones derivadas de la infraestructura son independientes de la huelga del Grupo Renfe y pueden afectar del mismo modo a las restantes compañías que explotan dicho corredor. Paralelamente, la operadora Ouigo mantendrá sus propios paros en fechas diferenciadas, concretamente los días 30 de octubre y 2 de noviembre.

Motivos de la convocatoria de Semaf y posicionamiento oficial de la empresa ferroviaria

La convocatoria de huelga por parte de Semaf responde a lo que el sindicato considera un bloqueo en la aplicación de los acuerdos en materia de seguridad ferroviaria y fiabilidad del material rodante. La plataforma reivindicativa del colectivo exige la aprobación de protocolos vinculantes ante alertas meteorológicas, la fijación de criterios unificados para coordinar las comunicaciones ante situaciones de riesgo en la vía y el cumplimiento de las condiciones relativas a la incorporación de nuevos maquinistas. Asimismo, el sindicato solicita el respeto de las pausas en los tiempos de conducción, la aplicación del protocolo de atención a profesionales tras sufrir un arrollamiento y el avance en los coeficientes reductores para la jubilación.

En respuesta a la convocatoria de 24 horas, la dirección de Renfe ha rechazado los argumentos expuestos por el colectivo sindical, sosteniendo que la empresa ha cumplido de forma íntegra las obligaciones asumidas en el acuerdo alcanzado el pasado mes de febrero. La dirección de la compañía afirma asimismo que una parte significativa de las peticiones formuladas por la representación de los trabajadores excede su ámbito de competencia corporativo, al depender directamente de las decisiones de otros organismos de la administración pública.