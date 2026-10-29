Un grave accidente ferroviario ocurrido en Toledo ha dejado al menos 68 fallecidos y más de un centenar de heridos. El incidente se originó por un fallo informático en tres ordenadores de los años 90 que soportaban el sistema de señalización LZB en la línea de Alta Velocidad Madrid-Sevilla. Este fallo provocó la caída del sistema, obligando a pasar a control manual y permitiendo que un tren AVE de Renfe colisionara con un convoy de Iryo detenido.

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El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha señalado que la responsabilidad recae en una decisión errónea del controlador de Adif. Sin embargo, sindicatos ferroviarios y expertos del sector cuestionan esta tesis, argumentando que es arriesgado culpar únicamente al trabajador. El Sindicato de Circulación Ferroviario ha instado a revisar las condiciones laborales y la formación de los profesionales del sector.

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Ordenadores obsoletos y retrasos en la modernización

El sistema LZB, instalado en 1992, es considerado seguro, pero los ordenadores que lo soportan son obsoletos y debían haber sido renovados a finales del año pasado. Adif había adjudicado en 2021 un contrato de 94 millones de euros para sustituir el LZB por el sistema ERTMS, cuyo plazo de ejecución ya había expirado. La avería informática se produjo a las 8.30 horas, momento en el que se autorizó al AVE a reanudar la marcha a 200 km/h, lo que resultó en la colisión 25 kilómetros más adelante.

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Reacciones y demandas del sector ferroviario

Representantes de CCOO y del Sindicato de Circulación Ferroviario consideran injusta la atribución de toda la responsabilidad al error humano. Han denunciado la falta de personal, la sobrecarga laboral y el déficit en la formación de los profesionales. Además, el sector critica que se destinen más recursos a la construcción de nuevos kilómetros de vía que a la reparación de la infraestructura existente.

El Ministerio de Transportes ha cifrado en 1.800 millones de euros anuales la inversión necesaria para el mantenimiento adecuado de las vías de tren en España. Este accidente pone de manifiesto la urgencia de modernizar la infraestructura ferroviaria para evitar tragedias similares en el futuro.