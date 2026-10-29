El Ejecutivo de Pedro Sánchez aprobó destinar más de 750 millones de euros para financiar la adquisición de trenes y la mejora del sistema de transporte ferroviario en Marruecos.

Esta asignación presupuestaria se ha producido en un periodo marcado por el deterioro de las infraestructuras en España, tras haberse registrado dos siniestros en las líneas ferroviarias nacionales en el término de Toledo y en la localidad de Adamuz en menos de un año. La financiación otorgada a Rabat se ha articulado a través de un crédito oficial destinado a la transformación del parque móvil marroquí con vistas a la organización del Mundial de Fútbol 2030, situando al país magrebí como el principal destino de la inversión y la cooperación económica promovida desde la administración española en el continente africano.

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Un crédito FIEM de 750 millones de euros para la adquisición de cuarenta trenes de la empresa CAF

En febrero de 2025, el Ejecutivo de Pedro Sánchez dio luz verde a una partida de más de 750 millones de euros canalizada a través de un crédito del Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM). Según la información oficial suministrada por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa de España de forma conjunta con las autoridades marroquíes, el objetivo directo de esta dotación financiera es costear la compra de cuarenta trenes nuevos encargados de modernizar el sistema ferroviario del país vecino. La operación de suministro ha sido adjudicada a la firma española CAF, lo que representa el primer contrato e incursión de este fabricante en el mercado ferroviario de Marruecos.

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De acuerdo con las especificaciones difundidas por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa mediante nota de prensa, CAF proporcionará trenes de tipo intercity diseñados para alcanzar velocidades de hasta 200 kilómetros por hora, orientados a enlazar los principales núcleos urbanos del territorio marroquí. La institución gubernamental detalló en su comunicado que la inyección económica versaba de contribuir de manera significativa a la mejora de la infraestructura de transporte sostenible y a la conectividad de la red ferroviaria marroquí con el horizonte puesto en el próximo Mundial de Fútbol 2030. Esta asignación monetaria hacia el exterior ha coincidido en el tiempo con una etapa en la que las infraestructuras ferroviarias españolas sufren el impacto de los accidentes acontecidos en Toledo y Adamuz, escenarios que han puesto de manifiesto las consecuencias del estado que atraviesan las redes de transporte del país.

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Más de 1.260 millones asignados a Rabat durante los mandatos de Pedro Sánchez y aportaciones de fondos europeos

Marruecos se ha consolidado como el receptor prioritario de los flujos de capital enviados por el Gobierno español. El propio Ministerio de Economía, Comercio y Empresa reconoce a Rabat como el primer destino de las inversiones españolas en África, sumando un estoc de capital cercano a los 2.000 millones de euros y una repercusión en el empleo local cifrada en 27.655 puestos de trabajo. La operación de 750 millones de euros para el transporte ferroviario se suma a una serie continuada de aportaciones financieras que, a lo largo de los últimos ocho años bajo la presidencia de Pedro Sánchez, superan los 1.260 millones de euros destinados a suelo marroquí, considerando la partida de los nuevos trenes como un proyecto de inversión a largo plazo para la cita mundialista de 2030.

El flujo de fondos hacia Marruecos se ha intensificado de forma acusada durante la última legislatura. Entre los años 2019 y 2023, las aportaciones contabilizadas por Cooperación Española ascendían a 200 millones de euros, mientras que el resto de los fondos presupuestados en los años recientes se ha canalizado hacia partidas destinadas a la lucha contra la inmigración y a sufragar la atención sanitaria marroquí. De forma paralela, el Ejecutivo otorga una media de 36,2 millones de euros anuales en concepto de Ayuda Oficial al Desarrollo. A esta financiación de origen nacional se añaden los recursos de la Unión Europea; en el mes de julio, la exministra española y presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño, hizo público un paquete de financiación de 365 millones de euros procedente de fondos europeos para la red de transporte de Marruecos, profundizando en la colaboración inversora entre el espacio comunitario y la nación africana.