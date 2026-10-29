El reciente accidente de AVE en Toledo ha puesto nuevamente en el centro del debate la seguridad del sistema ferroviario español y la gestión del ministro de Transportes, Óscar Puente. Este incidente ocurre apenas nueve meses después de la tragedia en Adamuz, lo que ha intensificado las críticas hacia Puente y su equipo.

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El ministro ha atribuido el accidente a un fallo en la señalización y a una orden «inexplicable» del centro de control de Adif. A pesar de las peticiones de dimisión por parte de diversas fuerzas políticas y sindicatos, Puente se mantiene en el cargo, respaldado por Moncloa, y enfocado en esclarecer lo sucedido.

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Reacciones políticas y sindicales

Organizaciones como Adelante Andalucía, CSIF y Frente Amplio han exigido responsabilidades y auditorías a la gestión del Ministerio de Transportes. Los sindicatos han insistido en que los recursos dedicados a la conservación y mantenimiento de las vías son insuficientes, un problema que ya había sido señalado tras el accidente de Adamuz.

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El presidente Pedro Sánchez ha calificado de inasumible registrar dos accidentes de AVE en un año y ha prometido actuar con contundencia. Además, decretó tres días de luto oficial y garantizó que se reforzará la seguridad para reconstruir la confianza en el tren.

Impacto en la campaña electoral

El accidente se produce a tan solo un mes de las elecciones del 29-N, lo que ha llevado a casi todas las fuerzas políticas a suspender sus actos. La gestión de la crisis y la seguridad ferroviaria se han convertido en un eje prioritario de la campaña electoral.

Tras el siniestro de Adamuz, ya se cuestionó el estado de las vías y la continuidad de Puente al frente del ministerio. A esas dudas se suman los problemas recurrentes de retrasos e incidencias en la red, que ya habían llevado a Puente a reconocer la pérdida de confianza de muchos viajeros.

Investigación en curso

La investigación sobre las causas del accidente en Toledo acaba de comenzar y todavía no permite atribuir responsabilidades. Sin embargo, el debate sobre la continuidad de Puente en su cargo ha resurgido, con varios grupos pidiendo su dimisión, aunque tanto el ministro como Moncloa lo rechazan por el momento.

Los sindicatos ferroviarios continúan denunciando que la inversión en conservación y mantenimiento es insuficiente y llevan meses pidiendo más recursos para la seguridad y la renovación de la red. El Ministerio sostiene que el gasto en mantenimiento ha aumentado en los últimos años, pero la reciente tragedia de Toledo ha vuelto a poner en entredicho la gestión del Ministerio de Transportes.