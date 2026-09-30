Las Jornadas Científicas sobre Cultura de Defensa organizadas por la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) han tenido lugar en el Palacio Real de Valladolid, centrando su atención en la desinformación, los conflictos híbridos y la fragmentación social.

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‹ › Foto 1 de 4 La UEMC aborda la desinformación y conflictos híbridos

Bajo el título ‘Nuevas amenazas a la Seguridad Internacional: la desinformación en la Zona Gris’, el evento ha reunido a representantes del Ministerio de Defensa y profesorado de la Universidad para evaluar los retos que estas amenazas suponen en el actual escenario geopolítico.

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Las sesiones han analizado la desinformación como un elemento clave de los conflictos contemporáneos, capaz de socavar la confianza en las instituciones, aumentar la polarización social e interferir en la toma de decisiones.

El general de brigada de Infantería Vicente Martínez Ribera y el rector de la UEMC, David García López, han inaugurado la jornada, que ha incluido ponencias de expertos como el coronel Juan Billón Laá y la profesora de Derecho Estefanía Jerónimo Sánchez-Beato.

El programa concluyó con un debate entre los participantes, en el marco del grupo de investigación COLISEP, dedicado al estudio de la Cultura de Defensa y la Cultura de Paz, dirigido por la profesora Sánchez-Beato.