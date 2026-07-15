La rápida evacuación de los vecinos de un inmueble de la calle Las Américas, tras detectarse grietas y ruidos, evita una tragedia minutos antes de que la estructura de la finca se desplomase por completo.

Un edificio de planta baja y tres alturas situado en la calle Las Américas del municipio de Benetúser, en la provincia de Valencia, se ha derrumbado por completo durante la madrugada de este miércoles. El incidente, que ha tenido lugar en una parcela contigua a un solar en obras donde actualmente se construye otra promoción de viviendas, se ha saldado sin causar daños personales ni personas atrapadas bajo los escombros gracias a la evacuación preventiva de todos los residentes antes de que se produjera el colapso de la estructura física de la finca.

Evacuación de urgencia tras detectarse grietas y ruidos en la estructura

La alerta saltó en el vecindario horas antes del siniestro. Los propios residentes del inmueble de Benetúser decidieron abandonar la edificación tras percatarse de la aparición de grietas y de ruidos extraños que provenían de la estructura del edificio, situado al lado de un solar donde se acometen trabajos de edificación. A la llegada de las primeras dotaciones del Consorcio de Bomberos de Valencia, los vecinos ya habían evacuado la finca de manera voluntaria y segura, lo que facilitó el inicio inmediato de las operaciones de emergencia sobre el terreno.

Los servicios de extinción y salvamento desplazados hasta el lugar procedieron a establecer de forma inmediata un perímetro y recinto de seguridad alrededor del bloque afectado. Pocos minutos después de completarse el despliegue de los equipos de emergencias y de asegurar el área afectada, la edificación de tres alturas se desplomó en su totalidad sobre el terreno. El derrumbe total se produjo a la vista de los operativos, pero el desalojo previo impidió que se registraran víctimas.

Despliegue de los servicios de emergencia y autoridades sobre el terreno

Para dar respuesta a la incidencia en la calle Las Américas de Benetúser, el Consorcio de Bomberos de Valencia ha movilizado un dispositivo compuesto por dos dotaciones procedentes de los parques de Torrent y Catarroja, reforzadas con la presencia de un sargento, un oficial y un inspector jefe del cuerpo provincial. Los efectivos de rescate han descartado totalmente la existencia de personas atrapadas en el interior de las ruinas y han confirmado que no se han producido daños personales ni entre el vecindario ni entre los miembros de los equipos de seguridad.

Por motivos estrictos de precaución y seguridad, las autoridades procedieron también al desalojo de otro edificio próximo al lugar del suceso. Esta segunda finca colindante está siendo objeto de evaluación por parte de los técnicos municipales del Ayuntamiento para determinar si su estructura ha sufrido alguna clase de afectación indirecta tras el desplome del bloque contiguo.

Hasta el punto exacto del suceso se han desplazado de forma presencial las principales autoridades competentes para supervisar las labores de desescombro y control de la zona, destacando la presencia de la alcaldesa de Benetúser, Eva Sanz Portero, y del conseller de Emergencias e Interior de la Generalitat Valenciana, Juan Carlos Valderrama.