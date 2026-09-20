El Estadio Cívitas Metropolitano albergará este domingo 20 de septiembre, a partir de las 16:15 horas en horario peninsular español, el primer derbi capitalino de la temporada entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, correspondiente a LaLiga EA Sports. El enfrentamiento reúne a los dos conjuntos madrileños en un duelo de alta competitividad donde la escuadra rojiblanca buscará hacer valer su condición de local frente a un cuadro madridista obligado a mantener la continuidad en su juego para defender los puestos de cabeza de la clasificación. El encuentro podrá seguirse en directo por televisión e internet en España a través de la señal de DAZN LALIGA.

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El Atlético de Madrid afronta este compromiso liguero inmerso en una dinámica positiva tras lograr un triunfo solvente frente al Osasuna en el Metropolitano. El equipo dirigido por Diego Pablo Simeone mostró un elevado nivel colectivo impulsado por la eficacia rematadora de Jonathan David y la aportación futbolística de Kang-in Lee, reflejando una evolución en su propuesta sobre el terreno de juego. Más allá de la atención puesta en la respuesta del césped tras las labores de replantación de la hierba llevadas a cabo recientemente en el coliseo rojiblanco, el conjunto colchonero saltará al campo con la intención de consolidar la fortaleza de su estadio y marcar el ritmo del encuentro ante su rival ciudadano.

El Real Madrid busca corregir sus desajustes tras vencer al Elche

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Por su parte, el Real Madrid se desplaza al feudo atlético tras haber firmado una victoria por 2-3 en la última jornada ante el Elche, sellada mediante un gol de Carlos Espí en el minuto 91 de partido. El equipo bajo la dirección técnica de José Mourinho completó una primera mitad destacada con el protagonismo de Arda Güler y Kylian Mbappé, si bien acusó desconexiones en la parcela defensiva tras el paso por los vestuarios que comprometieron el resultado hasta el tramo final del choque. Ante la cita de este domingo, la plantilla merengue encara el derbi con la necesidad de enmendar esa falta de regularidad para optar al triunfo en el feudo colchonero.

El calendario de LaLiga EA Sports ha fijado el arranque del enfrentamiento a las 16:15 horas de este domingo. Los aficionados interesados en presenciar las incidencias del derbi entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid en vivo dispondrán de la cobertura audiovisual ofrecida por el canal DAZN LALIGA, opción accesible tanto en la propia plataforma DAZN como en los diferentes operadores de televisión integrados que cuentan con sus contenidos.