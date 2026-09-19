La Primera Federación (grupo 1) jugó la jornada 4 el sábado 19 de septiembre de 2026: cinco partidos, 12 goles y expulsiones en dos encuentros.

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Marcadores de la jornada 4

Unionistas de Salamanca 3 – 1 UD Ourense

Unionistas de Salamanca: A. Gomez [42′ (p.)], P. Ferrer [58′], D. Morer [69′]

UD Ourense: R. Sanchez [55′]

Expulsados: S. Pardo (UD Ourense, 59′)

Unionistas de Salamanca: [42′ (p.)], [58′], [69′] UD Ourense: [55′] Expulsados: Racing de Ferrol 1 – 0 Barakaldo

Racing de Ferrol: Miguel [65′]

Racing de Ferrol: [65′] CD Coria 1 – 1 Real Avilés

CD Coria: A. Lopez-Vadillo [61′]

Real Avilés: A. Santamaria [72′]

CD Coria: [61′] Real Avilés: [72′] Ponferradina 1 – 0 Mérida

Ponferradina: A. Jelbat [11′]

Expulsados: E. Undabarrena (Ponferradina, 45+2′) , G. Almeida (Mérida, 90+2′)

Ponferradina: [11′] Expulsados: , Real Unión 2 – 2 Mirandés

Mirandés: A. Uzkudun [64′], Riki [75′]

Real Unión: U. Medina [66′], L. Sangalli [90+5′]

Duelos destacados

Unionistas de Salamanca venció 3-1 a UD Ourense. A. Gomez transformó un penalti [42′], y P. Ferrer y D. Morer firmaron los otros dos goles tras el empate provisional de R. Sanchez [55′]. S. Pardo fue expulsado para Ourense en el minuto 59.

Racing de Ferrol se impuso 1-0 al Barakaldo con un gol de Miguel [65′] en un partido de margen estrecho. CD Coria y Real Avilés firmaron un 1-1: A. Lopez-Vadillo adelantó a Coria [61′] y A. Santamaria igualó para los avilesinos [72′].

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En Ponferradina 1 – 0 Mérida el tanto tempranero de A. Jelbat [11′] decidió el choque. Ese partido acabó con dos expulsiones: E. Undabarrena (Ponferradina) en el 45+2′ y G. Almeida (Mérida) en el 90+2′.

El partido de mayor remontada fue el Real Unión 2 – 2 Mirandés. A. Uzkudun [64′] y Riki [75′] pusieron por delante al Mirandés; U. Medina recortó inmediatamente para Real Unión [66′] y L. Sangalli selló el empate en el 90+5′.

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