El Getafe Club de Fútbol y el Málaga Club de Fútbol se enfrentan este domingo 20 de septiembre, a partir de las 14:00 horas en horario peninsular, en el estadio Coliseum. El choque entre el conjunto madrileño y la escuadra andaluza se enmarca en el calendario de LaLiga en un momento en el que ambas entidades buscan afianzar su rumbo en la competición. El enfrentamiento reúne a dos equipos que afrontan el compromiso con la urgencia deportiva de sumar un resultado favorable y poner fin a sus dinámicas recientes sin conseguir el triunfo. La retransmisión televisiva del duelo se ofrecerá en directo mediante la señal de DAZN LaLiga2.

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La cita dominical en el feudo azulón adquiere un matiz de competitividad debido a la trayectoria trazada por ambos bloques en el inicio de la temporada liguera. Tanto el Getafe CF como el Málaga CF no han logrado consolidar una regularidad positiva en lo que va de campeonato, circunstancia que convierte el duelo directo del Coliseum en una oportunidad clave para corregir la deriva de sus casilleros y reengancharse a la dinámica de victorias.

Horario y plataforma de emisión del Getafe contra el Málaga

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El calendario oficial de LaLiga ha fijado el arranque del partido entre el cuadro getafense y el equipo malagueño para las 14:00 horas de este domingo 20 de septiembre. El estadio Coliseum será el escenario que albergue este enfrentamiento entre dos clubes enfocados en revertir su racha de resultados negativos ante su afición y en el marco de la competición doméstica.

Los aficionados interesados en seguir la evolución del choque entre el Getafe CF y el Málaga CF en directo por televisión podrán hacerlo a través del canal de pago DAZN LaLiga2. La plataforma audiovisual se encargará de la cobertura en vivo del evento desde la ciudad del sur de Madrid a partir de la hora programada para el inicio del juego.