Villarreal B (3-1) y Real Zaragoza (0-2) se impusieron a domicilio el 25 de septiembre de 2026 en la jornada 5 del grupo 2 de Primera Federación.

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Marcadores de la jornada 5

Atlético Madrileño 1 – 3 Villarreal B

Ibiza 0 – 2 Real Zaragoza

Goleadores y momentos clave

Atlético Madrileño 1 – 3 Villarreal B

Villarreal B: J. Gaitan [23′]

J. Gaitan [23′] Villarreal B: A. Garcia [66′] (p.)

A. Garcia [66′] (p.) Villarreal B: D. Fofana [90+5′]

D. Fofana [90+5′] Atlético Madrileño: D. Garcia [78′] (p.)

El filial amarillo abrió el marcador con J. Gaitan en el 23′ y amplió la ventaja con el penal transformado por A. Garcia en el 66′. D. Garcia redujo distancias desde los once metros en el 78′ y en el tiempo añadido D. Fofana cerró el 1-3, según el acta del partido.

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Expulsiones: M. Domenech (Atlético Madrileño, 60′) y J. Gil (Atlético Madrileño, 88′).

Ibiza 0 – 2 Real Zaragoza

Real Zaragoza: O. Urena [58′]

O. Urena [58′] Real Zaragoza: O. Urena [62′]

O. Urena firmó un doblete en el 58′ y el 62′ que dio la victoria al Real Zaragoza en Can Misses, según el acta del encuentro.

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