Ceuta vs Real Valladolid

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Ficha del partido

Jornada: 6 de Segunda División (LaLiga Hypermotion)

6 de Segunda División (LaLiga Hypermotion) Fecha y hora: domingo 20 de septiembre de 2026, 16:15 h (hora peninsular)

domingo 20 de septiembre de 2026, 16:15 h (hora peninsular) Estadio: Estadio Municipal Alfonso Murube

Estadio Municipal Alfonso Murube Dónde ver: LaLiga Hypermotion: Movistar Plus+ (LALIGA TV Hypermotion), GOL y Orange (Fútbol 2). Algunos partidos, en abierto por TV autonómica.

Previa

El AD Ceuta recibe a Real Valladolid en el Estadio Municipal Alfonso Murube en la jornada 6 de Segunda División. El partido se juega el domingo 20 de septiembre de 2026, 16:15 h (hora peninsular).

Cómo llegan

Ceuta — 22º con 0 pts. Últimos partidos: L L L

Ceuta — 22º con 0 pts. Últimos partidos: Real Valladolid — 19º con 1 pts. Últimos partidos: D L L

Clasificación de Segunda División

# Equipo Pts PJ G E P GF GC Forma 1 Granada 7 3 2 1 0 5 1 W W D 2 Castellón 7 3 2 1 0 3 1 W D W 3 Leganés 7 3 2 1 0 3 1 W W D 4 Sporting de Gijón 7 3 2 1 0 2 0 W W D 5 Mallorca 6 3 2 0 1 5 2 W L W 6 Tenerife 6 3 2 0 1 4 2 L W W 7 Las Palmas 6 3 2 0 1 6 6 L W W 8 Eibar 6 3 2 0 1 3 3 W W L 9 Sabadell 5 3 1 2 0 1 0 W D D 10 Girona 4 3 1 1 1 7 5 W L D 11 Celta Fortuna 4 3 1 1 1 5 4 L W D 12 Burgos 4 3 1 1 1 5 5 D L W 13 Real Sociedad B 4 3 1 1 1 4 4 D W L 14 Real Oviedo 4 3 1 1 1 1 1 W L D 15 FC Andorra 3 3 1 0 2 7 6 L L W 16 Almería 3 3 1 0 2 3 2 L L W 17 Cádiz 3 3 0 3 0 3 3 D D D 18 Córdoba 3 3 1 0 2 5 7 L W L 19 Real Valladolid 1 3 0 1 2 1 4 D L L 20 Eldense 1 3 0 1 2 2 6 L D L 21 Albacete 0 3 0 0 3 2 5 L L L 22 Ceuta 0 3 0 0 3 1 10 L L L

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Datos actualizados automáticamente. Fuente: TheSportsDB.