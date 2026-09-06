Ceuta vs Real Valladolid
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Ficha del partido
- Jornada: 6 de Segunda División (LaLiga Hypermotion)
- Fecha y hora: domingo 20 de septiembre de 2026, 16:15 h (hora peninsular)
- Estadio: Estadio Municipal Alfonso Murube
- Dónde ver: LaLiga Hypermotion: Movistar Plus+ (LALIGA TV Hypermotion), GOL y Orange (Fútbol 2). Algunos partidos, en abierto por TV autonómica.
Previa
El AD Ceuta recibe a Real Valladolid en el Estadio Municipal Alfonso Murube en la jornada 6 de Segunda División. El partido se juega el domingo 20 de septiembre de 2026, 16:15 h (hora peninsular).
Cómo llegan
- Ceuta — 22º con 0 pts. Últimos partidos: L L L
- Real Valladolid — 19º con 1 pts. Últimos partidos: D L L
Clasificación de Segunda División
|#
|Equipo
|Pts
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|Forma
|1
|Granada
|7
|3
|2
|1
|0
|5
|1
|W W D
|2
|Castellón
|7
|3
|2
|1
|0
|3
|1
|W D W
|3
|Leganés
|7
|3
|2
|1
|0
|3
|1
|W W D
|4
|Sporting de Gijón
|7
|3
|2
|1
|0
|2
|0
|W W D
|5
|Mallorca
|6
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|W L W
|6
|Tenerife
|6
|3
|2
|0
|1
|4
|2
|L W W
|7
|Las Palmas
|6
|3
|2
|0
|1
|6
|6
|L W W
|8
|Eibar
|6
|3
|2
|0
|1
|3
|3
|W W L
|9
|Sabadell
|5
|3
|1
|2
|0
|1
|0
|W D D
|10
|Girona
|4
|3
|1
|1
|1
|7
|5
|W L D
|11
|Celta Fortuna
|4
|3
|1
|1
|1
|5
|4
|L W D
|12
|Burgos
|4
|3
|1
|1
|1
|5
|5
|D L W
|13
|Real Sociedad B
|4
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|D W L
|14
|Real Oviedo
|4
|3
|1
|1
|1
|1
|1
|W L D
|15
|FC Andorra
|3
|3
|1
|0
|2
|7
|6
|L L W
|16
|Almería
|3
|3
|1
|0
|2
|3
|2
|L L W
|17
|Cádiz
|3
|3
|0
|3
|0
|3
|3
|D D D
|18
|Córdoba
|3
|3
|1
|0
|2
|5
|7
|L W L
|19
|Real Valladolid
|1
|3
|0
|1
|2
|1
|4
|D L L
|20
|Eldense
|1
|3
|0
|1
|2
|2
|6
|L D L
|21
|Albacete
|0
|3
|0
|0
|3
|2
|5
|L L L
|22
|Ceuta
|0
|3
|0
|0
|3
|1
|10
|L L L
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Datos actualizados automáticamente. Fuente: TheSportsDB.