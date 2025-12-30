En un nuevo video viral publicado recientemente, los jugadores de la Agrupación Deportiva Ceuta participaron en un reto fuera de lo común: reconocer a sus propios compañeros con los ojos vendados o mediante pruebas divertidas. La dinámica, cargada de risas y momentos inesperados, puso a prueba la memoria, complicidad y sentido del humor de los futbolistas.

El proyecto fue posible gracias a Kikoto, la agencia de viajes oficial del AD Ceuta, que además de facilitar los viajes del equipo, promueve el deporte como base educativa. La empresa se encargó de la organización del desafío, demostrando que su compromiso va más allá de los viajes y se extiende a experiencias que fomentan valores como la cooperación, el compañerismo y la diversión entre los jugadores.

El video muestra cómo algunos futbolistas aciertan rápidamente, mientras que otros confunden a sus compañeros, provocando momentos de sorpresa y risas. Este tipo de contenido se ha convertido en una tendencia actual entre clubes deportivos y empresas, acercando a los aficionados a la dinámica interna de los equipos de manera amena y educativa.

Con proyectos como este, AD Ceuta y Kikoto muestran que la tecnología, el deporte y la educación pueden ir de la mano, ofreciendo experiencias únicas que refuerzan la relación entre marcas, deportistas y aficionados, mientras se promueven valores fundamentales dentro y fuera del campo.

