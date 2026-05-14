Los socialistas denuncian meses de bloqueos, falta de planificación y graves perjuicios para la movilidad y el comercio local en una de las arterias vitales de la ciudad.

CEUTA – El PSOE de Ceuta ha alzado la voz para respaldar las reivindicaciones de los vecinos de Hadú, quienes atraviesan una situación crítica debido a la gestión de las obras públicas en la zona. Según denuncian los socialistas, lo que debería ser un proyecto de mejora se ha convertido en un escenario de «improvisación y falta de sensibilidad» por parte del Gobierno de la Ciudad (PP).

Un barrio bloqueado y el comercio en jaque

A pesar de la promesa inicial de una ejecución por fases para reducir el impacto, el PSOE señala que amplias zonas del barrio permanecen bloqueadas de forma indefinida. Ricardo Navarro, responsable de Barriadas de la formación, advierte que esta falta de orden está afectando directamente a la economía de la zona:

«Unas obras pensadas para mejorar el barrio no pueden convertirse en la puntilla para el comercio local», sentenció Navarro.

Los socialistas han enumerado los incumplimientos del Ejecutivo local, destacando tres puntos clave que siguen sin resolverse:

Aparcamiento: Las alternativas prometidas son insuficientes o inexistentes.

Las alternativas prometidas son insuficientes o inexistentes. Tráfico: La reorganización actual no funciona y genera colapsos.

La reorganización actual no funciona y genera colapsos. Seguridad: Falta presencia policial para controlar el paso indiscriminado de bicicletas y motocicletas por zonas no habilitadas.

Una «quiebra del derecho a la movilidad»

Uno de los puntos más críticos señalados por el PSOE es el impacto en el transporte público. Miles de ciudadanos de barriadas colindantes como Claudio Vázquez, Poblado de Regulares, Los Rosales, Sidi Embarek y La Pantera se ven obligados a caminar más de un kilómetro para llegar a la parada de autobús más cercana.

Para el PSOE, esto no es un inconveniente menor, sino una «grave quiebra del derecho a la movilidad» que golpea con especial dureza a personas mayores, menores y ciudadanos con movilidad reducida.

Exigencia de rectificación

Desde la formación socialista instan al Gobierno de la Ciudad a dejar de «minimizar el malestar social» y a actuar con la urgencia que requiere la situación. Entre sus principales demandas se encuentran:

Soluciones inmediatas a los problemas de movilidad. Alternativas reales de transporte y estacionamiento. Canal de comunicación transparente y permanente con los vecinos afectados.

«Los vecinos y vecinas de Hadú merecen una gestión seria, responsable y empática», concluyen desde el PSOE, exigiendo al Gobierno del PP que asuma sus errores y rectifique de manera urgente.