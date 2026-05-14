El presidente del club revela que el técnico ha rechazado «ofertas de muchísimo dinero» del extranjero y de Segunda División para seguir liderando el conjunto caballa.

CEUTA | El AD Ceuta ya trabaja en el futuro a largo plazo de su banquillo. A pesar de que José Juan Romero tiene contrato en vigor hasta el 30 de junio de 2027, la entidad no quiere dejar espacio a las dudas y planea ampliar su vinculación. Así lo ha confirmado el presidente de la entidad, Luhay Hamido, asegurando que la propuesta de renovación llegará pronto a las manos del técnico de Gerena.

En una intervención en el programa ‘Club Deportivo’ de RTVCE, Hamido fue tajante sobre sus intenciones con el artífice de los éxitos recientes del club: «Es entrenador del Ceuta, está muy contento aquí y le voy a poner la renovación encima de la mesa».

Un técnico codiciado en el mercado

El éxito de José Juan Romero no ha pasado desapercibido. Con un currículum envidiable de ocho ascensos y una metodología de juego que ha cautivado a la categoría, el técnico está en el escaparate del fútbol nacional e internacional. Según reveló el propio Hamido, Romero ha demostrado su compromiso con el proyecto ceutí al descartar propuestas económicamente muy superiores.

«Al míster le han llegado ofertas de muchísimo dinero del extranjero y cosas de Segunda División. Me las ha enseñado y las ha rechazado. Eso quiere decir que está a gusto aquí», explicó el mandatario, subrayando que la sintonía entre entrenador y directiva es total.

Cláusulas y facilidades para el salto a la élite

Actualmente, el contrato de Romero estipula una cláusula de rescisión de tres millones de euros para equipos de Primera División y dos millones para Segunda. No obstante, el presidente del Ceuta se mostró flexible ante un posible interés de la máxima categoría: «Ojalá le llegue la oportunidad de entrenar en Primera porque se lo merece. Si llega, aseguro que el equipo que le quiera no va a tener ningún problema con el Ceuta para llegar a un acuerdo».

Sin embargo, Hamido también dejó claro que el club debe hacerse respetar: «No se va a ir gratis».

Estabilidad y confianza mutua

La relación entre José Juan Romero y el Ceuta es, en palabras de su presidente, un ejercicio de «amor mutuo». Hamido recordó cómo mantuvo la confianza en el técnico en momentos críticos, como las nueve derrotas consecutivas en Primera RFEF, una apuesta que terminó resultando en éxito.

Esta renovación se enmarca en una política de continuidad en la parcela deportiva, tras la reciente ampliación del contrato del director deportivo, Edu Villegas, hasta 2028. Juntos, Villegas y Romero ya trabajan en la planificación de una plantilla que aspira a seguir rompiendo techos en el fútbol español.