La «Ruta de la Inclusión» cierra su semana grande con una emotiva ponencia de Álex Sánchez en un Auditorio del Revellín abarrotado.

La Fundación AD Ceuta FC ha marcado un hito en la agenda social y educativa de la ciudad. Tras una semana intensa de actividades, la entidad ha hecho balance de su «Ruta de la Inclusión», una iniciativa que ya ha alcanzado a más de 1.000 participantes, consolidándose como una de las acciones de sensibilización con mayor impacto en la comunidad ceutí.

Un broche de oro en el Revellín

El punto álgido de la semana tuvo lugar el pasado miércoles en el Auditorio del Revellín. Ante más de 300 personas, el conferenciante y deportista Álex Sánchez protagonizó la ponencia «La vida al alcance de la mano».

Sánchez cautivó a los asistentes con un relato valiente sobre la superación personal y la importancia de la actitud positiva ante la adversidad. Su testimonio, cargado de autenticidad, logró una conexión inmediata con un público que alternó silencios de profunda reflexión con ovaciones cerradas.

Impacto en las aulas

Más allá del evento central, la Fundación ha llevado su mensaje directamente a las aulas. Durante los últimos días, se han realizado ocho visitas en siete centros educativos:

La Inmaculada

San Agustín

Santa Micaela

IES Almina

CIFP

San Daniel

Severo Ochoa

Estas sesiones han permitido impactar a más de 750 alumnos y alumnas, quienes, junto a sus docentes, han destacado la capacidad de la Fundación para conectar con los jóvenes a través de la emoción y las experiencias reales de vida.

«Han sido charlas diferentes y muy emocionantes; nos han ayudado a comprender realidades que muchas veces pasan desapercibidas», comentaron algunos de los estudiantes participantes.

El deporte como motor de cambio

Para la Fundación AD Ceuta FC, el éxito de esta convocatoria confirma que el deporte y la educación son los mejores vehículos para derribar barreras. La elección de Álex Sánchez como referente no fue casual: su figura representa los valores de fortaleza, inclusión y motivación que la entidad busca inculcar en la sociedad.

La Ruta continúa

Aunque la semana principal ha concluido, la Fundación ha anunciado que la «Ruta de la Inclusión» no se detiene aquí. Las visitas a los centros educativos continuarán a partir de la próxima semana, aunque de forma más espaciada.