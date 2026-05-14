El Ceuta facilita la llegada de la hinchada blanquiazul, que protagonizará el mayor desplazamiento visitante de la temporada. Mientras tanto, en Málaga ya no quedan entradas para recibir al Racing la próxima semana.

MÁLAGA / CEUTA – El Estrecho de Gibraltar se teñirá de blanquiazul este fin de semana. La afición del Málaga CF prepara un desplazamiento histórico hacia la Ciudad Autónoma para arropar a su equipo en el Alfonso Murube, en un encuentro marcado por la absoluta cordialidad y las facilidades otorgadas por la AD Ceuta.

Entradas agotadas y un gesto inédito del club

Las 337 entradas enviadas inicialmente a Martiricos a un precio de 20 euros «volaron» en cuestión de horas. Ante la alta demanda, la entidad caballa ha mostrado una disposición poco habitual en el fútbol moderno, permitiendo a los malaguistas adquirir localidades en cualquier zona del estadio (Gol 25€, Preferente 30€ y Tribuna 40€) sin restricciones.

Además, el Málaga CF ha tenido un gesto excepcional con su gente: el club asumirá de su propio bolsillo la diferencia de precio entre las entradas de la zona visitante regular y una nueva zona acordonada facilitada por el Ceuta a 40 euros.

«Es un ambiente de hermandad que se inició en la temporada 2023-24 y que se ha consolidado como un ejemplo para el fútbol español», señalan fuentes cercanas a ambos clubes.

Un Murube a reventar

Se espera que cerca de 500 aficionados malaguistas ocupen las gradas del Alfonso Murube, que cuenta con una capacidad de 5.600 espectadores. Teniendo en cuenta que el Ceuta tiene unos 5.000 abonados, el lleno está prácticamente garantizado para recibir al que será el mayor contingente visitante registrado en el feudo ceutí esta campaña.

Locura total en Málaga: Entradas agotadas para recibir al Racing

Pero la euforia no se limita al viaje a Ceuta. La expectación en la capital de la Costa del Sol ha alcanzado niveles máximos de cara al partido de la próxima semana contra el Racing de Santander.

Récord de ventas: Las entradas puestas a la venta el pasado lunes se agotaron en apenas 18 horas .

Las entradas puestas a la venta el pasado lunes se agotaron en apenas . Posible récord de asistencia: Se espera superar la cifra de 28.954 espectadores, lo que convertiría el encuentro en uno de los de mayor afluencia de la categoría.

Se espera superar la cifra de 28.954 espectadores, lo que convertiría el encuentro en uno de los de mayor afluencia de la categoría. Duelo de alto voltaje: El Racing podría llegar a La Rosaleda celebrando su ascenso a Primera tras 14 años, mientras que el Málaga busca certificar su presencia en el playoff de ascenso.

La comunión entre el equipo de Pellicer y su grada es total. Tras el «desembarco» en el Estrecho, La Rosaleda se prepara para una de esas tardes que dictan el destino de una temporada.