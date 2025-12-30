Una auditoría externa sobre los pagos en efectivo del PSOE ha avalado el funcionamiento de la caja del partido y descartado financiación irregular, pero llama la atención sobre recibos “llamativos” durante la etapa de José Luis Ábalos como secretario de Organización (junio de 2017-junio de 2021).

Entre los ejemplos más destacados figuran una comida para nueve personas en Valencia el día de Navidad de 2019 y un menú de 332 euros en un restaurante de Madrid. El informe, elaborado por los expertos en Derecho Financiero y Tributario Félix Alberto Vega Borrego y César Martínez Sánchez, revisa recibos con importes que oscilan entre 3 y 703,95 euros, algunos con menús infantiles incluidos y otros sin detalle de consumiciones.

Para evaluar posibles gastos excesivos, los auditores tomaron como referencia la dieta de manutención fijada en un real decreto de 2002 (53,34 euros por comensal). Entre 2017 y 2019, menos del 5% de los recibos superaron ese umbral, porcentaje que aumentó al 25% en 2020. Entre los casos más llamativos se incluyen un menú de 193,5 euros en Aranda del Duero y una factura de 289,5 euros para tres menús en el restaurante El Lagar de Madrid.

La mayoría de los gastos correspondía a restaurantes del eje Madrid-Valencia, aunque también se registraron consumiciones en ciudades como Vigo, Santiago, Santander, Sevilla, Bruselas y Brujas. En la mayoría de los casos no se identificaba quién había realizado el gasto, aunque cuando figuraba un nombre era Ábalos, su asesor Koldo García o su chófer Eduardo Cantos.

El informe también detectó recibos del mismo restaurante en la misma franja horaria, generando dudas sobre la coincidencia de comidas y cenas, aunque fuentes del PSOE aseguran que podrían corresponder a distintos miembros del equipo de Ábalos. Entre los locales analizados figura el restaurante La Chalana, citado en informes de la Guardia Civil por reuniones de investigaciones de tramas anteriores.

A pesar de estos “tickets” llamativos, los auditores concluyen que no existen indicios de financiación irregular y que la mayoría de los gastos eran habituales dentro de la actividad del partido.