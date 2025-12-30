El excampeón mundial de peso pesado Anthony Joshua resultó herido este lunes en un accidente de tráfico ocurrido en Nigeria, en un suceso en el que fallecieron dos personas, según informaron medios locales.

Imágenes publicadas en redes sociales mostraban a Joshua, ciudadano británico de origen nigeriano, sin camiseta y rodeado de restos de vidrio de una ventanilla rota.

La policía del estado de Ogun, al norte de la capital económica Lagos, informó que las circunstancias del accidente «están siendo investigadas». Joshua, que viajaba en la parte trasera del vehículo, sufrió heridas leves y está recibiendo atención médica.

Eddie Hearn, promotor del boxeador, confirmó que Joshua se encontraba de vacaciones con su familia y señaló: «Estamos intentando ponernos en contacto con Anthony. Por el momento no queremos especular sobre su estado, pero afortunadamente parece estar bien según las imágenes que hemos visto».

El accidente ocurrió alrededor de las 10:00 GMT en la autopista entre Lagos e Ibadan, en la ciudad de Makun. Las autoridades informaron que el Lexus en el que viajaba Joshua perdió el control durante un adelantamiento, aparentemente por exceso de velocidad, y se estrelló contra un camión estacionado fuera de la carretera.

Un testigo aseguró a Punch News que Joshua viajaba en un convoy de dos vehículos y que los pasajeros sentados junto a él murieron en el acto. La policía confirmó que las víctimas eran pasajeros del vehículo.

Este mes, Joshua derrotó por nocaut al YouTuber convertido en boxeador Jake Paul en un combate celebrado en Miami y transmitido por Netflix. En 2026, el excampeón olímpico tiene previsto enfrentarse a su compatriota y también ex campeón mundial, Tyson Fury.