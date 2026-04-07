El pívot aragonés toca el cielo en Indianápolis tras vencer a UConn en la final (69-63). Míchigan logra su segundo título universitario y Mara se consolida como un potencial ‘Top 10’ del Draft.

El «March Madness» de 2026 ya tiene un nombre grabado con letras de oro en el baloncesto español: Aday Mara. El gigante de 221 centímetros se ha convertido esta madrugada en el primer jugador masculino de nuestro país en alzarse con el título de la NCAA, tras la victoria de los Wolverines de Míchigan sobre los vigentes campeones, los Huskies de UConn.

El fin de la invencibilidad de UConn

La final fue una batalla de nervios y defensa. UConn, que nunca había perdido una final universitaria y buscaba su tercer título consecutivo, sucumbió ante la solidez de una Míchigan que no ganaba el torneo desde 1989.

Aunque el acierto exterior de los Wolverines fue pobre (2 de 15 en triples), el partido se decidió desde la línea de tiros libres (25 de 28), un factor clave que obligó a Aday Mara a ver los últimos minutos desde el banquillo para asegurar la fiabilidad desde el personal, un movimiento estratégico que acabó dando el título a los de Míchigan.

La metamorfosis de Mara: De UCLA al estrellato

El camino de Aday Mara hasta el podio de Indianápolis no ha sido sencillo. Tras un paso discreto por la mítica UCLA, donde no lograba adaptarse al ritmo vertiginoso del juego estadounidense, el canterano del Casademont Zaragoza encontró su lugar en Míchigan.

Impacto defensivo: En la final sumó 8 puntos y 4 rebotes en 30 minutos, pero su verdadera influencia estuvo en la intimidación, desviando tiros y condicionando todo el ataque de los Huskies.

En la final sumó 8 puntos y 4 rebotes en 30 minutos, pero su verdadera influencia estuvo en la intimidación, desviando tiros y condicionando todo el ataque de los Huskies. MVP en la sombra: Venía de una semifinal estratosférica con 26 puntos y 9 rebotes, lo que le ha valido ser incluido en el mejor quinteto del torneo.

¿Rumbo al Top 10 del Draft de la NBA?

Con el trofeo bajo el brazo y una madurez deportiva asombrosa a sus 20 años, el futuro de Mara parece estar en la NBA. Aunque tiene la opción de completar su ciclo universitario, las previsiones han dado un vuelco espectacular:

Lo que antes era una duda sobre su adaptación, ahora es una certeza. Muchas voces en Estados Unidos ya sitúan a Aday Mara no solo en la primera ronda del Draft, sino incluso dentro del Top 10.

Tras fundirse en un emotivo abrazo con sus padres en la grada de Indianápolis, el joven que «reescribe la historia» deberá decidir ahora si da el salto definitivo a la mejor liga del mundo o defiende su corona un año más en la universidad. Por ahora, España ya tiene a su primer «maestro» universitario del baloncesto masculino.