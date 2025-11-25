La llegada de una masa de aire ártico a España ha activado un importante aviso por parte de la AEMET. Se espera un cambio radical en el tiempo con lluvias intensas, tormentas, nevadas y heladas en diversas zonas del país, lo que marcará el inicio de una recta final de noviembre muy fría y meteorológicamente inestable.

Este martes, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha lanzado un aviso ante la llegada de una masa de aire ártico que cambiará por completo las condiciones climáticas en España. Se espera un notable descenso de las temperaturas y la posibilidad de nevadas y heladas, principalmente en las zonas más altas. Además, las precipitaciones serán intensas en varias regiones, dejando cielos nubosos a cubiertos y tormentas localmente fuertes en la vertiente cantábrica y Galicia.

El cambio de tiempo afectará principalmente a la Península, con lluvias moderadas o localmente fuertes a lo largo del día. Estas precipitaciones serán más persistentes en las zonas de montaña, extendiéndose durante la tarde hacia el sur de manera más débil. Se prevé que el final del día deje chubascos intensos en el Cantábrico oriental. Además, se registrará calima en las islas más orientales, con altas concentraciones de polvo en suspensión, especialmente en Fuerteventura, Lanzarote y durante la primera parte del día en Tenerife y Gran Canaria.

Las temperaturas sufrirán un descenso notable en el extremo norte y en zonas altas de la mitad sur de la Península, mientras que ascenderán en el noroeste, litoral mediterráneo y Baleares. En cuanto a las mínimas, también se espera un descenso en el noroeste y los Pirineos, con ascensos significativos en otras áreas de la Península, como en la meseta Sur y la fachada mediterránea.

Además, la AEMET prevé vientos fuertes que afectarán al litoral cantábrico, el golfo de Valencia, Alborán y el sur de Baleares. En el interior de la Península, se espera que el viento sea moderado, aunque con posibles rachas muy fuertes en el sistema Ibérico y el tercio suroriental de la Península.

Con este panorama, la AEMET ha alertado a los ciudadanos de la importancia de estar preparados para un clima inestable y con temperaturas inusualmente bajas para esta época del año, especialmente en las zonas afectadas por las nevadas y las heladas.