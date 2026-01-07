Apenas una semana después del cierre definitivo de la serie que marcó a una generación, Netflix ha vuelto a sacudir a sus fans. El próximo lunes, 12 de enero de 2026, la plataforma estrenará Una última aventura: Así se hizo Stranger Things 5, un documental inédito que desvela los secretos del rodaje de la entrega final.

El anuncio llega como un bálsamo para los millones de seguidores que el pasado 1 de enero se despidieron de Eleven, Mike y compañía tras nueve años de aventuras ochenteras.

Lo que veremos en ‘Una última aventura’

Bajo la dirección de Martina Radwan, quien ha pasado un año entero infiltrada en el set de rodaje, el documental promete ser el viaje emocional definitivo para el «fandom».

• El guion final: El tráiler muestra al reparto principal —visiblemente emocionado— leyendo las últimas líneas de sus personajes. Ross Duffer confiesa la dificultad de escribir esos diálogos, mientras su hermano Matt destaca el impacto de teclear las palabras: «Fin de la serie».

• El destino de Eleven: El documental incluye imágenes de la sala de guionistas donde se decidió el futuro de los protagonistas. Se escucha a una conmovida Millie Bobby Brown admitir: «No estoy preparada para dejarlo ir».

• Homenaje a una década: Al ritmo de Heroes de David Bowie, la pieza intercala imágenes de los actores cuando eran niños en la primera temporada con el esfuerzo técnico y artístico de la producción actual.

El privilegio de Martina Radwan

La directora ha agradecido la confianza ciega de los hermanos Duffer en este proyecto secreto. «Verlos llevar a la pantalla esta serie tan querida en tiempo real fue un absoluto goce», ha declarado Radwan, quien destaca que todo el equipo compartió de forma abierta sus experiencias personales tras una década de trabajo colectivo.

Una despedida con pañuelos

Tras el apabullante éxito del episodio final estrenado el primer día del año, este documental se posiciona como el epílogo necesario. El 12 de enero será la fecha en la que los espectadores regresen a Hawkins, esta vez para ver el «monstruo» desde dentro y despedirse definitivamente de los decorados que definieron la cultura pop reciente.