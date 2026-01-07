El doble campeón de la UFC, Ilia Topuria, está citado este miércoles 7 de enero de 2026 a las 11:30 horas en el Juzgado de Violencia Sobre la Mujer número 1 de Móstoles. La comparecencia se produce en medio de un complejo proceso judicial tras su separación, aunque el deportista ha querido desvincular esta cita de una denuncia por presuntos malos tratos.

La versión de Topuria: Un conflicto por la custodia

A través de un comunicado oficial emitido hace unos días en sus redes sociales, «El Matador» ha negado tajantemente que la citación de hoy tenga que ver con delitos de violencia de género. Según su defensa:

• Asunto administrativo: El luchador afirma que la cita responde a cuestiones familiares vinculadas a un viaje fuera de España de su hija.

• Impedimentos familiares: Topuria denuncia que lleva cuatro meses sin ver a la menor, a pesar de haberlo intentado repetidamente desde su separación.

• Origen del conflicto: Según el campeón, todo comenzó con una demanda de divorcio presentada por él mismo. Alega que la denuncia por malos tratos llegó semanas después, tras su negativa a aceptar «pretensiones económicas fuera de toda lógica».

El contexto judicial

Aunque el deportista insiste en el carácter «instrumental» de la denuncia, el hecho de que la comparecencia se produzca en un Juzgado de Violencia Sobre la Mujer responde a que estos órganos tienen la competencia exclusiva para tramitar tanto las causas penales como las civiles (divorcios, custodias, regímenes de visitas) cuando existe una denuncia previa por maltrato en el seno de la pareja.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) han confirmado la hora y el lugar de la citación, que se celebra a puerta cerrada para proteger la intimidad de los implicados, especialmente de la menor.

Un inicio de año convulso para el campeón

Ilia Topuria, que ha alcanzado la cima del deporte mundial como doble campeón de la UFC, afronta este 2026 bajo el foco mediático, no solo por su carrera en el octágono, sino por este pulso legal. El luchador ha reiterado su disposición a colaborar con la Justicia: «Declararé gustosamente cuando se me requiera por el asunto de la denuncia», zanjó en su comunicado.